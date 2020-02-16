МОН подтвердило обоснованность увольнения уличенного в насилии педагога

Нур-Султан. 15. февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки РК прокомментировали конфликт между учениками и их родителями с учителем школы-гимназии №30 имени Д. Снегина, который закончился увольнением педагога. Также в МОН ответили на вопрос, какие меры принимаются для защиты детей и подростков от агрессии со стороны учителей или сверстников, передает Kazakhstan Today.

По информации управления образования Алматы, Абильмансур была уволена в соответствии с подпунктом 14 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан. Исковое заявление в суд Абилмансур оставлено без удовлетворения, имеются вступившие в законную силу решение Медеуского районного суд Алматы от 25 февраля 2019 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 17 июня 2019 года. Таким образом, расторжение трудового договора с применением подпункта 14 части 1 статьи 52 Трудового кодекса, признано законным и обоснованным ", - говорится в ответе Минобразования и науки на запрос Kazakhstan Today, подписанном вице-министром Бибигуль Асыловой.





Ранее родители учащихся гимназии №30 рассказали, что их дети систематически переживали психологическое насилие со стороны учителя начальных классов Гульнары Абилмансур. После многочисленных претензий и жалоб учитель была уволена. Однако затем родители увидели в СМИ открытое обращение уволенного учителя к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором она заявляет, что причиной увольнения стала борьба с коррупцией в учебном заведении. Манипулируя на злободневную тему поборов в школах, педагог нашла поддержку пользователей Сети. Это вызвало беспокойство среди родителей школьников, переживших моральную войну: не вернется ли Абилмансур к преподаванию.

Между тем отметим, что решения судов не влекут для Абильмансур запрет на педагогическую деятельность. По данным агентства, она продолжает работу с детьми, в том числе посредством репетиторства. В этой связи агентство обратилось к МОН с вопросом о том, как охраняются права детей и их психическое здоровье в школах?





По информации ведомства, "в целях сохранения психологического здоровья обучающихся, создания благоприятного социально-психологического климата в организациях образования и оказания психологической поддержки участникам образовательного процесса в школах действуют психологические службы".

Кроме того, в законе РК "Об образовании" действует норма, предусматривающая обязанность педагогов незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения. При поступлении информации о нарушениях прав ребенка принимаются соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством, уточнили в МОН.

Наряду с этим в ведомстве отметили, что в целях реализации послания президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года Министерством образования и науки совместно с заинтересованными госорганами, неправительственными организациями разрабатывается проект Дорожной карты по профилактике суицидального поведения детей и подростков на 2020-2022 годы.

В документе будет предусмотрен комплекс мер по обеспечению безопасности детей. В частности, предполагаются изменения в законодательной и нормативной правовой базе в части усиления ответственности родителей, деятельности региональных комиссий по делам несовершеннолетних, органов и организаций образования по обеспечению безопасности детей, психологических служб.

Также дорожная карта предусматривает обеспечение методического сопровождения деятельности, повышение квалификации педагогических работников и специалистов, занимающихся вопросами охраны прав детей.

Одновременно в РК реализуют программу по профилактике и реагированию на насилие, формированию жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних.

Планируется и проведение исследования по вопросам психологического здоровья детей, девиации, буллинга, насилия и другим. Детям, ставшими жертвами насилия и предпринимавшим попытки суицида, помогут с реабилитацией, окажут медико-психологическую и правовую помощь.

Кроме того, проект дорожной карты предусматривает формирование безопасной среды для детей с использованием цифровых технологий; укрепление материально-технического оснащения объектов образования, дорожной инфраструктуры для обеспечения безопасности детей.

Принятие постановления правительства Республики Казахстан по утверждению вышеуказанной дорожной карты запланировано на март 2020 года", - уточнили в МОН.

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