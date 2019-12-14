Уличенная в рукоприкладстве учительница развязала против школы войну доносов

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - Ранее в агентство обратились родители учащихся школы-гимназии №30 имени Д. Снегина в Алматы, которые рассказали о том, что учитель начальных классов Гульнара Абилмансур неэтично и грубо обращалась с детьми, угрожала им, требуя молчать дома о нарушениях, а также была уличена в рукоприкладстве . Родителям школьников удалось доказать непедагогичное поведение учителя, в результате чего она была уволена. Но Абилмансур через суды попыталась восстановиться в должности, параллельно отправляя жалобы в госорганы, и даже написала открытое письмо президенту РК, в котором заявила, что стала жертвой борьбы с коррупцией.

Корреспондент Kazakhstan Today обратился за комментарием к директору школы Галие Ережеповой. Она подтвердила слова родителей и предоставила протоколы собраний, акты проверок школы по заявлениям Абилмансур и судебные акты.

Исходя из документов, бывший учитель гимназии через суды требовала признать незаконным свое увольнение и восстановить в должности, признать незаконным привлечение её к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Ни одно из этих требований суды - Медеуский районный и Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского горсуда - не поддержали.

Стоит отметить, что строгий выговор был объявлен Абилмансур за то, что она подняла руку на школьника. Дело впоследствии было рассмотрено УВД Медеуского района, но в итоге закрыто с формулировкой "за отсутствием состава преступления", так как на теле ребенка не осталось синяков. В результате за грубейшее нарушение норм педагогической этики учитель отделалась дисциплинарным взысканием.

На этом история с рукоприкладством не закончилась. Абилмансур обратилась в Медеуский районный суд с иском против тети ребенка, которая заявила об избиении в УВД. Учитель, ударившая ребенка, потребовала признать обращение в полицию незаконным, так как это был "заведомо ложный донос о совершенном уголовном правонарушении", которым "опорочены её честь, достоинство и деловая репутация". Также она потребовала от тети ребенка заплатить ей 700 000 тенге в качестве морального ущерба.

"Из пояснения сторон установлено, что 13 апреля 2017 года, около 11 часов, на первом этаже здания школы между учителем начальных классов Абилмансур и учеником 6 класса К. произошла словесная перепалка, после чего ученик убежал. Затем Абилмансур прошла в помещение спортивного зала, где в кабинете учителя физкультуры продолжила разговор с учеником, который закончился потасовкой между ними. Данное обстоятельство сторонами не оспаривается. После указанного инцидента ученик К. обратился в медицинский кабинет, где ему фельдшером школы была оказана первая медицинская помощь", - говорится в судебном документе.

В тот же день тетя ребенка обратилась в полицию, но дело впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления. Причина в том, что во время судмедэкспертизы на теле ребенка "при осмотре каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено".

На этом основании Абилмансур посчитала действия законного представителя ребенка по обращению в полицию незаконными.

Суд отказал в удовлетворении иска. При этом указал на то, что действия самой Абилмансур противоречат пункту 5 правил педагогической этики, утвержденных МОН РК, поскольку в отношении участника образовательного процесса применены методы оказания морального и психологического насилия.

О методах психологического насилия рассказали и ученики Абилмансур. На основании заявления мамы одной из учениц, которая подверглась оскорблениям и необоснованным нападкам со стороны учителя, в школе прошло два заседания комиссии: с учащимися в присутствии школьного психолога и с родителями учащихся.

Рассказ учеников, запротоколированный в ходе заседания, мог бы лечь в основу еще одного уголовного дела.

"В 4 классе мне подстригли волосы. Гульнара Абилмансуровна стала дергать за волосы, оскорблять плохими словами. А всем детям сказала: "Никому об этом не рассказывать, а то пожалеете", - рассказала участница собрания.

"В 3 классе мы играли в коридоре. Вышла Гульнара Абилмансуровна, схватила меня за шею, я упала. Она стала кричать на меня, - рассказала другая ученица, заплакав. - В классе стала всем говорить: "Игнорируйте Эрику, никто к ней не подходите". Била меня о парту, я упала и заплакала".

По словам детей, во время уроков Абилмансур делала маникюр за последней партой, уходила с уроков, оставляя их одних, не разъясняла учебный материал, если ученики чего-то не понимали. На глазах у детей во время урока ругалась, дралась и угрожала канцелярским ножом другому педагогу, после чего угрожала детям, чтобы они не рассказывали об этом взрослым.

Судя по рассказам, педагог часто настраивала детей друг против друга. В частности, она запретила ученикам играть с мальчиком, во время игры с которым другой ребенок случайно упал и сломал руку. Многие также жаловались, что учитель кричит на них.

Все факты, изложенные в заявлении, имели место и полностью были подтверждены и учащимися, и родителями. Также были выяснены другие случаи некорректного и непрофессионального отношения и поведения учителя начальных классов Абилмансур по отношению к учащимся, родителям и коллегам", - говорится в заключении комиссии, которая рекомендовала уволить Абилмансур по статье 52, пункту 1, подпункту 14 Трудового кодекса РК.

Не сумев оспорить свое увольнение в суде, Абилмансур обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем она никак не упоминает о конфликтах с детьми и их родителями. Зато пишет, что активно боролась с коррупцией в школе, за что ее якобы и уволили. Абилмансур при этом убедительно манипулирует актуальной темой поборов, бесправия учителей и т.п.

Все это, несмотря на то, что ранее по её заявлению приказом управления образования Алматы была создана комиссия для проверки школы, которая не нашла подтверждения жалобам. "Члены педагогического коллектива категорически отрицают какие-либо денежные сборы, проводимые администрацией школы для прохождения аттестации школы, финансовых проверок, аттестации учителей и других мероприятий", - говорится в отчете по результатам проверки.

Обращалась Абилмансур и в Антикоррупционную службу по вопросу использования школой №30 средств местного бюджета. По её заявлению в январе 2019 года был проведен аудит, который частично подтвердил лишь один пункт из семи, указанных в жалобе. То есть обвинения против школы в основном оказались бездоказательными.

Похожее заключение ранее по результатам внеплановой проверки выдал также департамент по контролю в сфере образования Алматы, куда тоже дошла жалоба Абилмансур.

После открытого письма президенту управление образования вновь назначило служебное расследование в школе-гимназии № 30.

"По указанным в обращении Абилмансур фактам удержаний с заработной платы, поборов на КРУ, наличия "мертвых душ", осуществление сбора средств с учащихся и родителей, сборов в размере 20 000 тенге за повышение квалификационной категории, "подарков" для директора на каждый календарный праздник ранее неоднократно проводились соответствующие проверки. По результатам всех проверок ни один факт не нашел своего подтверждения", - пишет в служебной записке в управление образование директор школы-гимназии Ережепова. При этом, по ее словам, школа располагает достоверными данными о том, что именно учитель начальных классов Абилмансур занималась побором денежных средств с родителей учеников.

В выяснение отношений между бывшим сотрудником и администрацией школы оказались втянуты дети и их родители, которые обратились к СМИ с единственной просьбой: не допустить к детям педагога, после общения с которым поход в школу для них становится серьезным психологическим испытанием.

В свою очередь агентство Kazakhstan Today, публикуя официальные документы по многочисленным разбирательствам, связанным с Абилмансур, также обратилось к детскому омбудсмену Аружан Саин. Агентство будет следить за дальнейшим развитием событий и информировать читателей.

Перечень документов:

1. Аудиторский отчет ДВГА

2. Горсуд по выговору

3. Заключение комисии по рассмотрению заявления

4. Ответ за подписью руководителя УО Алматы

5. Ответ МОН РК от 07.04.2017

6. Постановление Горсуда по Айвазиди

7. Протокол №1 от 13.09.2018г.

8. Протокол №2 от 13.09.2018 г.

9. Скриншот переписки

10. Служебная записка в УО

11. Уведомление 19 и Акт РГУ

12. Письмо родителей учащихся школы-гимназии №30 в агентство Kazakhstan Today

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