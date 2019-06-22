МОН попросило выпускников и родителей сообщать о нарушениях при проведении ЕНТ

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки попросило выпускников и родителей сообщать о нарушениях при проведении Единого национального тестирования (ЕНТ), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году министерством предпринимаются конкретные шаги по пресечению любых нарушений при сдаче ЕНТ, в том числе оказание услуг третьими лицами для получения хороших результатов. Такие попытки подрывают доверие к объективности ЕНТ.

Мы обращаемся к выпускникам и родителям и призываем всех граждан не оставаться в стороне и не быть равнодушными к таким ситуациям. Если вам предложили купить так называемые "коды правильных ответов", или вы стали свидетелем списывания на тестировании, или вы заметили нахождение посторонних лиц при тестировании, то просим всех обращаться по телефону: +7 (7172) 69-50-87 или отправить сообщение на Telegram-бот - @EDU.GOV.KZ bot. Со своей стороны мы гарантируем конфиденциальность", - отметили в МОН.

При этом в целях оперативного реагирования на возникшие вопросы, а также для улучшения прозрачности процедуры тестирования работает круглосуточный call-центр 8-800-080-7177.

Напомним, сегодня, 20 июня, в 169 пунктах по Казахстану стартовало Единое национальное тестирование . Заявления для участия в ЕНТ принимались с 1 апреля по 10 мая текущего года. Общее количество желающих участвовать в ЕНТ - 117 242, из них выпускники школ текущего года - 96 380 (выпускники школ прошлых лет - 20 862).

В этом году результаты ЕНТ-2019 можно узнать: при помощи Telegram-бота - @EDU.GOV.KZ bot, на сайте - edu.mail.kz, на сайте Национального центра тестирования - www.testcenter.kz. Для этого нужно ввести свой ИКТ (индивидуальный код тестируемого), который присваивается каждому тестируемому.

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