МОН: три музыкальных школы Алматы планируют исключить из списка приватизации

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила о том, что музыкальные школы Алматы №1, 3 и 11 планируется исключить из списка приватизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во исполнение постановления правительства РК от 29 декабря 2020 года за №908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" акиматом были предложены объекты для приватизации, в том числе 3 детские музыкальные школы (детская музыкальная школа №1 (хоровая), детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и детская музыкальная школа №11). В настоящее время акиматом города Алматы прорабатывается вопрос об исключении трех музыкальных школ из перечня объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду", - сообщила Шолпан Каринова, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Касательно детской музыкальной школы №2 Алматы, которая была приватизирована в 2017 году, она отметила, что в настоящее время там работают 17 педагогов и обучаются 122 учащихся. До приватизации обучалось 320 учащихся, работало 48 педагогов. Школа ранее не имела отдельного здания, но на ее балансе школы находилось имущество (инструменты).

Сегодня школа арендует здание общей площадью 450 квадратных метров по адресу: улица А. Байтурсынова, 21. Размер родительской оплаты до приватизации составлял 5 тыс. тенге в месяц, остальные затраты возмещались управлением образования. Сегодня размер оплаты за обучение составляет 18 тыс. тенге в месяц", - уточнила вице-министр.

Отвечая на предложение о запрете приватизации музыкальных и других специализированных школ и учреждений образования в РК, Каринова отметила, что принятие решения о продаже объектов госсобственности относится к компетенции местного исполнительного органа.

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