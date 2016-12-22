МОН запретил собирать деньги на подарки к новому году в школах

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки запретило собирать деньги на подарки к новому году в школах, сообщила сегодня на пресс-конференции вице-министр Эльмира Суханбердиева, передает корреспондент агентства.

"Школьная елка, празднование Нового года должны быть. Единственное, сбор денег на подарки был запрещен", - сообщила вице-министр, подчеркнув, что позиция МОН по сбору денег в школах "очень жесткая".

В то же время Суханбердиева отметила, что приказов о запрете празднования новогодних утренников в школах не издавалось. Однако, по ее словам, "были вопросы к директорам, когда родители возмущались тем, что новогодние программы были дорогие". "Директорами были приняты меры для того, чтобы школьная елка не проводилась. (Утренники) были перенесены в школьные дворцы", - рассказала вице-министр.

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