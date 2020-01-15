Наблюдать за проведением ЕНТ будет мониторинговая группа Антикоррупционной стратегии

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Представители мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии примут участие в наблюдении за проведением Единого национального тестирования в январе текущего года, передает Kazakhstan Today.

По инициативе Национального центра тестирования для осуществления общественного контроля за открытостью и объективностью ЕНТ будут привлечены представители специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

В ведомстве отметили, что ЕНТ будет проводиться с 16 по 20 января 2020 года на базе 99 пунктов. Для поступления в вуз на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год (январь, март, июнь, август). При этом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, которое будет проходить в июне. Данная норма введена в целях повышения доступности получения высшего образования.

Прием документов для участия в ЕНТ проходил с 1 по 15 декабря 2019 года посредством единой информационной системы . В результате заявления подали более 95 тыс. человек.

В регионы будут направлены представители Министерства образования и науки РК, созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования. Помимо этого, при необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями", - проинформировали в пресс-службе.

Также сообщается, что для проведения ЕНТ на местах созданы государственные комиссии в количестве 594 человек. В состав госкомиссий вошли представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

В ЕНТ будут использованы 820 аудиторий. Все аудитории обеспечены глушителями связи мобильных устройств и видеонаблюдением", - заключили в пресс-службе.

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