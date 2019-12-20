Сдачу ЕНТ переведут в электронный формат

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Сдачу Единого национального тестирования (ЕНТ) переведут в электронный формат, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Порядок сдачи ЕНТ переводится в электронный формат, внедряется несколько видов грантов, обеспечивается доступность, прозрачность высшего образования", - пишет портал primeminister.kz по итогам заседания правительства РК, на котором министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал об итогах реализации Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы и основных направлениях проекта новой госпрограммы до 2025 года.

Как проинформировал министр, предусматривается повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава, улучшение материальной базы университетов путем увеличения образовательных грантов в среднем с 340-420 тыс. до 900 тыс. тенге.

Это долгожданная новость, с 2011 года в целом стоимость гранта не менялась. На это из бюджета будет выделено 244 млрд тенге. Для создания в 10 университетах центров академического превосходства будет выделено 21 млрд тенге. 10 университетов войдут в 500 лучших университетов мира", - сообщил Аймагамбетов.

Ожидается, что количество иностранных студентов будет составлять 10% от общего контингента. До 2025 года будут построены общежития на 90 тыс. мест.

По словам министра, будет внедрена новая система переподготовки педагогов, повышения квалификации; в дальнейшем будет повышена заработная плата педагогам детсадов, дополнительного образования, колледжей, по итогам аттестации их руководителям, будет внедрена система нормирования труда педагогов; с 2021 года выпускники университетов будут проходить сертификацию.

Предусматривается 100%-ный охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами. В целях повышения качества предусматривается поэтапный возврат лицензирования и внедрение соответствующих программ для улучшения подготовки детей к школе. С учетом предложений частных детсадов регионов стоимость государственного заказа увеличена до 30 тыс. тенге. Для этого из республиканского бюджета выделено порядка 400 млрд тенге", - сказал глава МОН РК.

Вместе с тем планируется 100% решение вопроса по внедрению специальной охраны, видеонаблюдения, безопасной перевозки, пересмотра норм и рационов питания, поэтапного перехода к безналичным расчетам в столовых, подушевого финансирования государственного заказа для поддержки детей с особыми образовательными потребностями, формирования киберкультуры. Также планируется внедрение единой программы профилактики буллинга и суицида.

Как подчеркнул Аймагамбетов, планируется новый формат школьного и родительского общения, реализация "образования, основанного на ценностях", дебатное движение, приобщение к театру, дальнейшее развитие движения "Жас кыран", "Жас улан" на всех уровнях образования.

Запланировано создание спортивной лиги школьников и студентов. Сегодня этот показатель составляет 30%.

Предусматривается внедрение новой системы разработки, экспертизы, издания учебников, завершение перехода на обновленное содержание образования, поэтапный переход на 12-летнее обучение, совершенствование критериальной оценки и учебных программ.

Еще одна важная задача - сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Для этого будут приняты комплексные меры: обеспечение малокомплектных школ квалифицированными педкадрами, будет изменена система оплаты труда, предусмотрено полное обеспечение сельских школ учебными материалами, компьютерным оборудованием и цифровой техникой. В этих целях в республиканском бюджете предусмотрены 150 млрд тенге.

По прогнозам, к 2025 году дефицит мест в школах составит около 500 тыс. мест. Для решения данной проблемы школы будут строится за счет государства и частного сектора. В частности, планируется строительство 800 новых школ более чем на 650 тыс. мест за счет государственного бюджета и привлечения частных инвестиций.

Для этого будет выделено 876 млрд тенге. В результате будет решен вопрос дефицита мест и трехсменных школ, количество аварийных школ уменьшится", - добавил министр.

Кроме этого, в рамках программы "Ауыл - ел бесігі" по поддержке сельских школ планируется выделение 53 млрд тенге на строительство 114 интернатов для сельских опорных школ.

В рамках новой программы на полное обеспечение всех школ современными предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEAM будут выделены 100 млрд тенге, для 100% охвата предметных кабинетов компьютерами 50 млрд тенге.

Министр также проинформировал, что с 2021 года управление районными отделами образования переходит на уровень области.

Финансирование также поднимется на уровень области. Оно будет направлено на снижение образовательного разрыва между регионами и учреждениями", - сказал он.

По словам Аймагамбетова, в последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования. Например, руководители ряда организаций работают на одном месте более 20 лет.

Поэтому мы будем назначать директоров детских садов, школ, колледжей по новой системе. Кроме того, в дальнейшем систему замены будем использовать через ротацию. В соответствии с современными требованиями сфера образования будет переходить от автономного управления к корпоративному", - отметил министр.

В целом для реализации программы предусмотрены средства в размере 11 трлн 578 млрд тенге, в том числе увеличилась доля частных инвестиций, которая составила 1 трлн 284 млрд тенге.

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