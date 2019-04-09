Назначен председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Решением попечительского совета автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" Светлана Испусинова назначена председателем правления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте НИШ, Испусинова работает в системе Интеллектуальных школ с 2009 года: директором департамента развития человеческих ресурсов, управляющим директором, с сентября 2012 года - заместителем председателя правления.

В 1978 году она окончила Гурьевский педагогический институт по специальности "учитель истории и обществоведения". Работала учителем истории, основ государства и права, организатором внеклассной и внешкольной работы, директором школ в Атырау и Таразе.

С 1999 по 2002 годы - начальник управления образования Атырауской области. В 2003-2007 годах - начальник отдела, управления, директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

В 2007-2008 годах - директор департамента инновационных технологий АО "СИТ", заместитель директора департамента эксплуатации АО "Kazsatnet".

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