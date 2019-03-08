Названы критерии отбора претендентов на получение стипендии "Болашак"

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Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Международная стипендия "Болашак" позволяет казахстанцам пройти обучение за рубежом в магистратуре, докторантуре, резидентуре или пройти стажировку, передает Kazakhstan Today.

Международная стипендия "Болашак" - стипендия, учреждаемая президентом Республики Казахстан для обучения граждан Республики Казахстан в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме обучения или прохождения стажировки в зарубежных организациях работниками, категории которых определяются Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом", - сообщили в АО "Центр международных программ" (ЦМП) в ответ на запрос Kazakhstan Today.

Желающие пройти обучение могут выбрать следующие программы: магистратура, докторантура, резидентура, стажировка.

В рамках магистратуры существуют следующие категории: самостоятельно поступивший; общий конкурс; государственный служащий; научный или педагогический работник; инженерно-технический работник; работники редакции средств массовой информации; работники культуры, творческие работники.

В рамках докторантуры и резидентуры доступна категория "самостоятельно поступивший".

Стажировка рассчитана на следующие категории обучающихся: научный работник; работники Международного финансового центра "Астана"; работники в сфере информационной (кибер) безопасности; работники инновационной медицины; работники правоохранительных органов.

При этом подача документов и выдача результатов производится через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и веб-портал "электронного правительства".

Как отметили в ЦМП, отбор претендентов на получение стипендии "Болашак" проводится на конкурсной основе путем определения уровня владения иностранным и государственным языками, интеллектуальных способностей, профессиональных компетенций, профильной подготовки, психологической готовности к обучению за рубежом, а также путем оценивания мотивационных и рекомендательных писем. Конкурс состоит из шести туров.

В первом туре независимые эксперты, являющимися членами Независимой экспертной комиссии, создаваемой Рабочим органом, проводят анонимный предварительный отбор претендентов, оценивая мотивационные и рекомендательные письма в соответствии с критериями, установленными Рабочим органом.

Во втором туре определяется уровень знания претендентом иностранного языка, в третьем туре - уровень знания государственного языка. В четвертом туре проводится комплексное тестирование претендентов. Пятый тур предполагает прохождение претендентами персонального собеседования с членами Независимой экспертной комиссии. Шестым туром является заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Сроки приема документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" и проведения конкурса в 2019 году: прием документов - с 25 февраля по 31 августа 2019 года; проведение конкурса с 6 марта по 29 ноября 2019 года", - добавили в ЦМП.

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