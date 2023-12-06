Необеспечивающие студентов жильем вузы будут лишаться лицензии

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Университеты, которые не могут полностью обеспечить жильем своих студентов, будут лишены лицензий и прав осуществлять образовательную деятельность, сообщил на брифинге в правительстве министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.





С первого сентября этого года мы ужесточили квалификационные требования к университетам по предоставлению жилплощади и обеспечению студентов общежитиями. На сегодня это требование составляет 70 процентов, мы доведем его до ста. Вузы будут лишаться лицензии и не смогут осуществлять образовательную деятельность в случае несоблюдения этого, очень важного теперь условия", - сказал министр высшего образования.









Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. Погибшие были студентами двух частных университетов Алматы: Каспийский общественный и Евразийский технологический университеты. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.





Главу Миннауки спросили, почему он своевременно не выехал на место происшествия.





Я в этот день находился в зарубежной командировке. На место сразу же вылетел вице-министр наш Дархан Ахмед-Заки и председатель Комитета контроля Адлет Тойбаев, который вошел в состав правительственной комиссии. Они все это время находились в Алматы. Я по прилете сам уже включился в работу", - ответил Саясат Нурбек.





Он подчеркнул, что признает свою ответственность за все, что происходит в сфере образования.





Министр также признал, что ситуация по обеспечению студентов общежитиями остается сложной. Этой проблеме уже несколько десятков лет. На сегодня дефицит койко-мест для студентов составляет 17 488.





Дополнено 05.12.2023, 18.04





Большая потребность в студенческом жилье остается в Астане (6,5 тысячи мест) и Алматы (порядка 8 тысяч), также проблема имеется в СКО, Туркестанской, Акмолинской областях и в Шымкенте. В остальных 14 регионах студенты в общежитиях не нуждаются.





Министр добавил, что в настоящее время прорабатывается программный ГЧП-подход, чтобы частный сектор активнее вовлекался в строительство общежитий, в реконструкции действующих объектов, потому что без помощи частного сектора государство с такой масштабной проблемой не справится.





Отмечается, что в Алматы сейчас действуют 85 хостелов, с которыми у министерства заключены договоры. Также ведомством проверяется, чтобы эти хостелы были только студенческими.



