Обладатель Алтын белгі из Караганды хочет дальше учиться и работать в Казахстане

Караганда. 15 июня. Kazakhstan Today - Ерасыл Кадиржанов, выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды, обладатель знака Алтын белгі", рассказал, что высшее образование планирует получать в Казахстане, а затем он хочет работать в крупных отечественных компаниях, передает Kazakhstan Today.

Для меня наиважнейшим факторами в выборе университета стали качество и степень актуальности обучения. Назарбаев Университет, являясь флагманом казахстанского высшего образования, отвечает всем современным международным требованиям, что, безусловно, сделало его вузом моей мечты", - заявил выпускник.

Ерасыл планирует работать в сфере информационных технологий. "Я понимаю, что мир вокруг нас стремительно меняется, и необходимо обладать навыками высокого порядка для дальнейшего развития. В обширной сфере информационных технологий я выбрал специальность "Компьютерные науки" с последующими планами в специализации в области кибербезопасности. Стремление к этим профессиям идёт с детства, когда мне впервые купили компьютер, а чёткое и окончательное решение я принял, учась в старших классах, где я занимался в клубе робототехники и участвовал в различных олимпиадах", - рассказал он.

После окончания учебы в Назарбаев Университете Ерасыл планирует работать в крупных ИТ-компаниях Казахстана. В процессе работы он также планирует получить магистерскую степень по кибербезопасности - в крайне перспективном направлении, на его взгляд.

Обращаясь к сегодняшним школьникам, он отметил: "Учась в НИШ, вы имеете огромный потенциал и крайне широкие возможности для реализации этого потенциала. Вас окружают учителя-эксперты, у которых за плечами многолетний жизненный и академический опыт. Работайте вместе, участвуйте в олимпиадах, активно вносите свой вклад в развитие ученического сообщества не только в стенах Карагандинской школы, но и в других городах, участвуя в экспедиции ТЕТ и других мероприятиях. Всегда будьте в поиске новых горизонтов, новых знакомств, ведь это здорово расширяет кругозор".

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