Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Переуплотненность классов в некоторых случаях продиктована желанием отделов образования сэкономить средства местных бюджетов, заявил глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил глава МОН РК на своей странице в Facebook , создание качественной инфраструктуры для организаций образования - одна из центральных тем в поручениях главы государства по развитию образования, озвученных на заседании НСОД. Президент поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение земельных участков для строительства 1000 школ. Также поручено обеспечить исполнение норматива, предусматривающего открытие новых школ при строительстве жилых районов.

Речь идет не только о вопросе удобства для детей и родителей, но и о безопасности. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на проблему с нарушениями действующих норм наполняемости классов. В последнее время данный вопрос является актуальным. Если, с одной стороны, переуплотненность классов связана с дефицитом ученических мест и является вынужденным решением, то, с другой - обнаруживаются прецеденты, продиктованные желанием отделов образования на местах сэкономить средства местных бюджетов. Хотя принятие такого решения в целях экономии негативно отражается на качестве обучения, что наглядно демонстрирует исследование PISA, не говоря и о других не самых лучших последствиях", - отметил глава МОН в сообщении.

По словам Аймагамбетова, президент дал задание при разработке Типовых проектов школ уделить больше внимания соответствию инфраструктуры и материальной базы количеству школьников.

Это значит, что количество мест в столовых, предметных кабинетах и спортзалах должно быть достаточным. К сожалению, у нас имеется практика, когда проекты заказывают местные управления строительства и при этом многие важнейшие для образовательного процесса аспекты остаются неучтенными. Поэтому, исходя из того, что в каждом классе, согласно школьной программе, еженедельно должны проводиться 3 урока физкультуры, количество спортзалов должно быть достаточным. Сейчас же во многих школах имеющихся спортзалов не хватает, поэтому учителя вынуждены одновременно проводить уроки сразу для нескольких классов", - сообщил он.

По информации министра образования, аналогичные задачи поставлены в отношении всей материально-технической базы. Особое внимание президент уделил вопросу обеспечения безопасности обучающихся школ, колледжей и вузов. Для этого поручено разработать единые требования к системам безопасности в организациях образования, включающие наличие специализированной службы охраны с заключением договора на 3 года.

Отдельно глава государства остановился на вопросах досуга детей и создания условий для их дополнительного образования.

Правительству поручено ограничить передачу дворцов школьников, музыкальных школ, государственных детских садов, организаций дополнительного образования в частный сектор. Для системного решения указанной проблемы теперь в рамках поручения президента музыкальные и художественные школы, дворцы школьников будут оставаться в госсобственности и служить во благо детей", - отметил глава МОН в соцсети.

Как сообщалось ранее, в Алматы детские сады возвращают в госсобственность.