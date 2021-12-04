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Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы

03.12.2021, 18:29 22114
Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Переуплотненность классов в некоторых случаях продиктована желанием отделов образования сэкономить средства местных бюджетов, заявил глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава МОН РК на своей странице в Facebook, создание качественной инфраструктуры для организаций образования - одна из центральных тем в поручениях главы государства по развитию образования, озвученных на заседании НСОД. Президент поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение земельных участков для строительства 1000 школ. Также поручено обеспечить исполнение норматива, предусматривающего открытие новых школ при строительстве жилых районов.
 

Речь идет не только о вопросе удобства для детей и родителей, но и о безопасности. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на проблему с нарушениями действующих норм наполняемости классов. В последнее время данный вопрос является актуальным. Если, с одной стороны, переуплотненность классов связана с дефицитом ученических мест и является вынужденным решением, то, с другой - обнаруживаются прецеденты, продиктованные желанием отделов образования на местах сэкономить средства местных бюджетов. Хотя принятие такого решения в целях экономии негативно отражается на качестве обучения, что наглядно демонстрирует исследование PISA, не говоря и о других не самых лучших последствиях", - отметил глава МОН в сообщении.

 
По словам Аймагамбетова, президент дал задание при разработке Типовых проектов школ уделить больше внимания соответствию инфраструктуры и материальной базы количеству школьников.
 

Это значит, что количество мест в столовых, предметных кабинетах и спортзалах должно быть достаточным. К сожалению, у нас имеется практика, когда проекты заказывают местные управления строительства и при этом многие важнейшие для образовательного процесса аспекты остаются неучтенными. Поэтому, исходя из того, что в каждом классе, согласно школьной программе, еженедельно должны проводиться 3 урока физкультуры, количество спортзалов должно быть достаточным. Сейчас же во многих школах имеющихся спортзалов не хватает, поэтому учителя вынуждены одновременно проводить уроки сразу для нескольких классов", - сообщил он.

 
По информации министра образования, аналогичные задачи поставлены в отношении всей материально-технической базы. Особое внимание президент уделил вопросу обеспечения безопасности обучающихся школ, колледжей и вузов. Для этого поручено разработать единые требования к системам безопасности в организациях образования, включающие наличие специализированной службы охраны с заключением договора на 3 года. 
 
Отдельно глава государства остановился на вопросах досуга детей и создания условий для их дополнительного образования. 
 

Правительству поручено ограничить передачу дворцов школьников, музыкальных школ, государственных детских садов, организаций дополнительного образования в частный сектор. Для системного решения указанной проблемы теперь в рамках поручения президента музыкальные и художественные школы, дворцы школьников будут оставаться в госсобственности и служить во благо детей", - отметил глава МОН в соцсети.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы детские сады возвращают в госсобственность.
 
Также напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе VI заседания НСОД заявил, что должны быть единые требования к безопасности в образовательных учреждениях Казахстана.
 

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В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения

25.11.2021, 13:01 278155
В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения
Фото: terabyte-club.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - сообщает управление образования города Нур-Султана.

 
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 25 ноября ожидаются низовая метель, гололед.
 
 

Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям

25.11.2021, 11:50 289684
Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям
Фото: www.metroguiltypleasures.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, рассказали в пресс-службе МОН РК. 
 
К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие. 
 
Из классификатора также исключены такие специальности, как "Лаборант организации образования", "Патентоведение" и дугие. 
 

Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций и с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "Робототехника и встраиваемые системы", "Технология изделий на основе наноматериалов", "Аддитивные технологии производства", "Дистанционно пилотируемая система", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Организация тепличного хозяйства", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн", "Камнеобрабатывающее производство", "Управление недвижимостью", "Управление дестинацией", "Сметное дело в строительстве", "Охрана труда и безопасность технологических процессов" и другие", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова. 


 

В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования

22.11.2021, 17:01 347005
В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования
Фото: storyblocks.com
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Правила ротации первых руководителей государственных организаций образования зарегистрированы в МЮ РК, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Таким образом, в системе образования появился институт ротации директоров школ, колледжей и детских садов", - отметил министр.

 
По его словам, в сфере образования больше десяти тысяч государственных организаций. 
 

Многие руководители имеют бессрочные трудовые договоры. Немало тех, кто в связи с этим работает в одной организации 10-15 и более лет. Разумеется, среди них есть руководители, которые знают свое дело и вносят ощутимый вклад в развитие школы, колледжа, организации дошкольного или дополнительного образования. Но нужно признать, что есть, к примеру, директора школ, которые, занимая кресло на протяжении 10-15 лет, теряют инициативность, мотивацию и желание развиваться. Если руководитель долгие годы возглавляет одну и ту же организацию образования, это чревато снижением мотивации, отсутствием новых подходов в работе и привыканием к существующему положению вещей со всеми недостатками", - отметил Аймагамбетов.

 
По его мнению, смена организации позволяет внедрять изменения и повышать эффективность руководства.
 
Глава МОН рассказал об основных положениях правил.
 

Во-первых, под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и соответственно продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора. Однако если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации", - уточнил министр.

 
Во-вторых, предусмотрены следующие условия проведения ротации:
 
 – ротацию проводят управления образования областей и городов республиканского значения;
 
 – ротация проводится в пределах одного населенного пункта;
 
 – ротацию проводят между руководителями организаций одного типа;
 
 – при ротации квалификационная категория первых руководителей, а значит, и получаемая доплата за нее сохраняются до истечения её срока действия.
 

Для того чтобы система ротации эффективно функционировала и данные правила были адекватно реализованы на местах, министерство будет вести мониторинг", - подчеркнул Аймагамбетов.


 

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