В Алматы детские сады возвращают в госсобственность

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После окончания сроков аренды этих зданий акимат договоры с частными предпринимателями продлевать не будет. В последующем на данных объектах будут открыты государственные детские сады. Отмечу, что многие объекты в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и сейсмоусиление. Количество мест для учащихся при этом предполагается увеличить с 1200 до 1800", - сообщил Усеров.
Он также добавил, что в соответствии с комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы по Алматы планировалось передать в частный сектор три детские музыкальные школы - №1 (хоровая), №3 имени Прокофьева и №11. Однако в связи с задачей максимального охвата детей бесплатным внешкольным образованием, в том числе музыкальным, эти школы из списка приватизируемых были исключены.
При этом ведется работа по исключению из перечня приватизируемых объектов трех стратегических предприятий - ТОО "Алматыэлектротранс", ТОО "ЭкоАлматы" и ГКП на ПХВ "Алматы тазалык".
Напомним, в апреле премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов Народной партии касательно приватизации детских государственных музыкальных школ Алматы, сообщил, что организации дополнительного образования планируют включить в перечень стратегических объектов, не подлежащих отчуждению.
Не более 300 человек на гектар в историческом центре Алматы, таков расчет плотности населения по правилам формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы. Об этом сообщил заместитель акима города Мухит Азирбаев 30 ноября. В других районах, согласно концепции "Алматы - город без окраин", плотность не должна превышать 440 человек на гектар. Данный пункт также прописан в градостроительном документе.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на августовском совещании рассказал о строительстве новых школ и детсадов.
В южной столице продолжается процесс варварской - иначе и не скажешь - застройки города. И это ставит ряд очень сложных вопросов, которые нужно рассматривать в комплексе.