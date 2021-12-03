Система Orphus

В Алматы детские сады возвращают в госсобственность

02.12.2021, 19:45 143317
В Алматы детские сады возвращают в госсобственность
Фото: mgpu.ru
АЛМАТЫ. 2 ДЕКАБРЯ - В ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель акима Алматы Ильяс Усеров отметил, что в городе имеется острая необходимость в дошкольных учреждениях. Поэтому наряду со строительством новых детсадов ведется возврат зданий детских дошкольных учреждений в собственность города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

После окончания сроков аренды этих зданий акимат договоры с частными предпринимателями продлевать не будет. В последующем на данных объектах будут открыты государственные детские сады. Отмечу, что многие объекты в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и сейсмоусиление. Количество мест для учащихся при этом предполагается увеличить с 1200 до 1800", - сообщил Усеров. 

 
Он также добавил, что в соответствии с комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы по Алматы планировалось передать в частный сектор три детские музыкальные школы - №1 (хоровая), №3 имени Прокофьева и №11. Однако в связи с задачей максимального охвата детей бесплатным внешкольным образованием, в том числе музыкальным, эти школы из списка приватизируемых были исключены. 
 
При этом ведется работа по исключению из перечня приватизируемых объектов трех стратегических предприятий - ТОО "Алматыэлектротранс", ТОО "ЭкоАлматы" и ГКП на ПХВ "Алматы тазалык". 
 
Напомним, в апреле премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов Народной партии касательно приватизации детских государственных музыкальных школ Алматы, сообщил, что организации дополнительного образования планируют включить в перечень стратегических объектов, не подлежащих отчуждению.
 
Не более 300 человек на гектар в историческом центре Алматы, таков расчет плотности населения по правилам формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы. Об этом сообщил заместитель акима города Мухит Азирбаев 30 ноября. В других районах, согласно концепции "Алматы - город без окраин", плотность не должна превышать 440 человек на гектар. Данный пункт также прописан в градостроительном документе. 
 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на августовском совещании рассказал о строительстве новых школ и детсадов.
 
В южной столице продолжается процесс варварской - иначе и не скажешь - застройки города. И это ставит ряд очень сложных вопросов, которые нужно рассматривать в комплексе. 
 

Комментарии

новости по теме

В Нур-Султане газифицированы 9 жилых массивов

03.12.2021, 19:27 5563
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивов районов Алматы и Сарыарка в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов сегодня в ходе брифинга на площадке СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проект газификации - масштабный проект Елбасы. На данный момент газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивов: "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", "Промышленный", "Агрогородок", "Юго-Восток", "Интернациональный", "Мичурино" "Куйгенжар". Для этого построили свыше 650 км газораспределительных сетей. На данный момент в городе на газ перешли более 1,5 тыс. семей. А это означает, что столько семей не будут топить дома углём. А это в среднем не менее 20 тыс. тонн угля. Это, несомненно, уже благоприятно скажется на экологии города. Еще более 4 тыс. 600 семей получили технические условия", - сказал Кульгинов.

 
Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах "Казахауыл", "Акбидай", а также в старой части города в районе ул. Потанина, отметили в пресс-службе столичного акимата.
 
Также в ходе брифинга глава столицы сообщил о том, что на месте пустырей горда появились новые точки притяжения для горожан и гостей города. В столице впервые были открыты: первая улица выходного дня "Demalys Promenade", пешеходный бульвар "Театральный", колизей уличного спорта "NS street life". В текущем году благоустроено порядка 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).
 
Кроме того, в Нур-Султане ведётся строительство двух автомобильных мостов, сообщил в ходе брифинга аким столицы.
 

В ноябре дали старт строительству моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ранее были судебные тяжбы, которые затянули сроки строительства. На данный момент решены все процедурные моменты, приступили к строительству моста. Планируем завершить строительство данного моста уже в 2023 году", - проинформировал Кульгинов.

 
Глава столицы также сообщил, что в 2021 году в Нур-Султане построено 15 школ, что позволило создать порядка 40 тыс. ученических мест.
 

В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25. тыс. учащихся. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ", - сказал Кульгинов.

 
Кроме того, в Нур-Султане в 2021 году будет построено 10 тыс. социальных квартир, также продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи".
 

Жилищный вопрос является одним из приоритетных направлений. За прошедший год, несмотря на пандемию, в столице построено более 3 млн квадратных метров жилья, из них 80% - частные инвестиции. Глава государства держит на особом контроле вопрос увеличения объемов льготного жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1 100 соцквартир, в 2019 - 2 900 льготных квартир, то в 2020 году уже свыше 7 тысяч социальных квартир. Данная цифра в текущем году увеличена до 10 тысяч льготных квартир", - рассказал аким столицы.

 
В ходе брифинга также было озвучено,что в Нур-Султане из 16 тыс. дольщиков решена проблема 13 тыс. дольщиков. В 2021 году в Нур-Султане достроят ещё 57 МЖК-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков. В 2022-23 годы планируется завершение оставшихся домов-долгостроев.
 

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

03.12.2021, 18:57 1054
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 декабря на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью и утром 4 декабря ожидается туман.
 
4 декабря на юге Актюбинской области ожидается туман.
 
4 декабря на западе, в центре Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказган ночью 4 декабря ожидается туман.
 
4 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на северо-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 декабря ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем порывы до 18 метров в секунду.
 
Ночью 4 декабря на севере Павлодарской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на западе области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 декабря на севере, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 4 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 
4 декабря ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
4-6 декабря в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 4, сутки 5 и 6 декабря на юго-западе и северо-востоке области ожидается пыльная буря. Днем 4, сутки 5, 6 декабря ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Таразе 4-6 декабря ожидается туман.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на выходных

03.12.2021, 17:11 19252
Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на выходных
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в большинстве регионов Казахстана в выходные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", 4 декабря на большей части Казахстана синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона - ожидается погода без осадков. А погоду южных регионов будет определять южный циклон, принося с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями. 
 
5-6 декабря, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона, в большинстве областей республики, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер в северной половине с метелью.
 
На западе температура воздуха ночью 5 мороза-3 тепла, днем 3 мороза-5 тепла.
 
На северо-западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью от 6 мороза-3 тепла до 3-11 мороза, днем 0-8 мороза.
 
На севере ожидается понижение температуры ночью от 5-13 до 10-18 мороза, днем от 2-10 до 5-13 мороза.
 
На востоке и в центре республики колебание температуры воздуха ночью от 5-13 до 10-20 мороза, днем 0-10 мороза.
 
На юге, юго-востоке страны ночью 2 мороза-7 тепла, днем 2-12 тепла.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов