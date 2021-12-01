Не более 300 человек на гектар в историческом центре Алматы - замакима города о плотности застройки

АЛМАТЫ. 30 НОЯБРЯ - Не более 300 человек на гектар в историческом центре Алматы, таков расчет плотности населения по правилам формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, сообщил в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций заместитель акима города Мухит Азирбаев.

В других районах, согласно концепции "Алматы – город без окраин", плотность не должна превышать 440 человек на гектар. Данный пункт также прописан в градостроительном документе.

Увеличение плотности на 20% допускается в случае, если в районе есть достаточное количество детских садов, школ, поликлиник и пункта полиции, то есть, обеспечена социальная инфраструктура", - отметил Азирбаев.

Он напомнил, что правила были разработаны по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, приняты гормаслихатом 31 мая 2021 года и стали основным документом для застройщиков.

Напомним: жители разных районов Алматы уже не раз жаловались на уплотнительную застройку.

Так, в микрорайоне Самал-3 застройщик перекрыл жильцам близлежащих домов проход к улице Мендикулова. А в Бостандыкском районе Алматы жители дома, расположенного по улице Короленко, обеспокоены , что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.

Жители города также пожаловались на вырубку краснокнижных деревьев на участках, отведенных под индивидуальное жилищное строительство.