АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Алматы за последние десятилетия значительно снизилась скорость ветра. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начата экспериментальная работа по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план. Надо отметить, что за последние десятилетия значительно снизилась скорость ветра в городе. Штилевая погода присутствует более чем на 80%", - сказал Зулфухар Жолдасов.

Он пояснил, что исследование проводится в рамках дорожной карты по улучшению экологии Алматы.

Одним из пунктов было провести ветровое исследование. За последние 30 лет скорость ветра снизилась более чем в три раза. Соответственно, много штилевой погоды - менее метра в секунду. Это действительно проблема, проблема для рассеивания, способствует накоплению загрязняющих веществ в городе. Немного запаздывают власти Нур-Султана и Алматы, которым было поручено выделить средства и провести исследование. На сегодняшний день эта процедура идет, проект есть и только по результатам будет поставлен вопрос о внесении изменений в соответствующие правила и в архитектурное планирование", - сообщил Зулфухар Жолдасов.

Глава комитета отметил, что одной из причин снижения скорости ветра может быть уплотнительная застройка.

Мы понимаем, что скорость ветра уменьшилась и одной из причин может быть городское планирование", - сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля.

По информации Зулфухара Жолдасова, по городу Алматы в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 144 тысяч тонн. Из них на долю теплоисточников приходится 42% эмиссий, на автотранспорт - 52% и на частный сектор - 14%.





Для решения проблемы выбросов от энергетических объектов в настоящее время проводится разработка ТЭО к строительству новой станции ТЭЦ-2 на газе, завершение строительства планируется к 2026 году. Кроме того, в ближайшее время будет разрабатываться ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-3. Город обеспечен газом на 99%, но большое влияние на состояние города имеют 3 приграничных района Алматинской области. Не газифицировано 32 тысячи домов. Полная газификация планируется до конца 2023 года", - отметил глава комитета.





По его словам, акиматом города введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта. За два года закуплено 335 электро- и газовых автобусов. Акиматом Алматы совместно с представителями АО "НК "КТЖ" прорабатывается вопрос развития пригородной железнодорожной инфраструктуры и введения электропоездов.





Также прорабатывается вопрос расширения веток городского общественного транспорта и создания перехватывающих парковочных зон на въезде в город.





Усилен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5. Для этого были внесены изменения в закон РК "О техническом регулировании".





Кроме того, Зулфухара Жолдасова сообщил, что на въезде в город Алматы установлено 12 экопостов. До конца года будет установлено еще 19 экопостов, которые будут интегрированы с системой "Сергек", отслеживающей объем выбросов.





Помимо этого, утвержден план по увеличению зеленого фонда города, за два года будет посажено порядка 1 млн деревьев.

В ходе брифинга он также рассказал, какие меры будут приняты для улучшения экологической ситуации в стране в целом. Одним из действенных инструментов станет внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. Переход на НДТ, согласно новому Экокодексу, планируется с 2025 года. За счет этого механизма в течение 10 лет планируется снизить эмиссии вполовину по всей стране.

В новом Экологическом кодексе также предусмотрено значительное усиление и расширение полномочий местных исполнительных органов в вопросах окружающей среды. Со вступлением Кодекса в силу, акиматы каждые 5 лет будут утверждать целевые показатели качества окружающей среды и мероприятия по ее улучшению.

Кроме этого, акиматам дана компетенция вводить ограничения на въезд транспортных средств при ухудшении качества воздуха, а в случаях неблагоприятных метеоусловий, например, при безветрии, акиматы смогут вводить временные ограничения в деятельности предприятий-загрязнителей. До 2023 года все крупные предприятия должны установить автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов с передачей данных в комитет. Внедрение АСМ на основных источниках позволит нам в онлайн-режиме отслеживать показатели эмиссий", - сообщил представитель эковедомства.

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