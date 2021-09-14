Фото: Facebook Салтанат Ташимова

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - Жители Алматы жалуются на вырубку краснокнижных деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщения о вырубке деревьев появились на странице Салтанат Ташимовой Facebook

Требуем уголовного наказания за вырубку около 300 деревьев, среди которых есть краснокнижные!!! По адресу - Керей-Жаныбек хандар, 368", - говорится в сообщении.

Как сообщили порталу zakon.kz в управлении зеленой экономики Алматы, вырубка затронула участок в 1,15 гектара. Из них 1 гектар выделен на строительство кемпинга и еще 0,15 - на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Так как это территория предназначена для строительства кемпинга - по правилам зеленых насаждений требуется разрешение на снос, на территории ИЖС - для сноса разрешение не требуется.

Специалисты управления зеленой экономики выехали совместно с природоохранной прокуратурой и полицией, однако охрана их не пропустила для обследования. На следующий день осуществлен выезд специалистов управления и Ботанического сада совместно с общественностью и составлен акт на незаконную вырубку порядка 300 деревьев. Официально породу и вид деревьев пока не установили", - уточнили в УЗЭ.

Ботанический сад представит результат лабораторных исследований в течение 3-5 дней. Предварительно, среди вырубленных деревьев была яблоня Сиверса.

Жители Алматы регулярно делятся сообщениями и фото незаконно вырубленных и погибающих от жары деревьев в соцсетях.

Напомним, одним из самых громких случаев стала незаконная вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak . Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд. Прокурор во время судебных слушаний запрашивал четыре года ограничения свободы для дизайнера.





Также алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева. Более пятисот деревьев придется вырубить и еще 440 пересадить, чтобы пробить проспект Назарбаева до проспекта Достык. Также очевидцы сообщили о вырубке трех тополей на пересечении улиц Гагарина и Березовского. В акимате Алматы подтвердили, что вырубка была незаконной.

Сейчас в Алматы насчитывается около двух миллионов зеленых насаждений, менее одного дерева на каждого жителя.

Ранее депутат мажилиса Андрей Линник рассказал, что, согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира . По словам депутата, за последние 40 лет количество зеленых насаждений на одного человека уменьшилась вдвое. На сегодняшний день, по мнению экологов, более чем из 2 млн деревьев, почти 25% находятся в больном и ослабленном состоянии. Усугубляет положение и то, что с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.

На фоне экологических проблем в городе растет число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с ним транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат.

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