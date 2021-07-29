Вдоль реки Улкен Алматы погибают молодые деревья, высаженные в нескольких метрах от воды

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В Алматы засыхают молодые деревья, высаженные в нескольких метрах от реки Улкен Алматы. Алматинцы задаются вопросом: "Неужели нельзя организовать полив?", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию информационного агентства от жительницы Алматы поступили фотографии засыхающих деревьев, посаженных вдоль водоема.

По словам очевидцев, молодые деревья массово засыхают, хотя посажены всего в нескольких метрах от русла реки Улкен Алматы.

Неужели нельзя организовать полив?" - задается вопросом алматинка.

Она отмечает, что на посадку деревьев были потрачены бюджетные средства.

Недобросовестность и халатность просто пугают. Очень жаль потраченные усилия. Все впустую уходит", - возмущена читательница.

Жители Алматы регулярно делятся сообщениями и фото погибающих от жары деревьев в соцсетях. Так, горожане были возмущены, что по проспекту Гагарина отсутствует полив высаженных недавно деревьев , отчего саженцы засыхают.

Ранее также сообщалось, что из 65 тыс. деревьев, посаженных в ноябре прошлого года, более половины погибло из-за отсутствия полива

В мае жители мегаполиса обратили внимание, что в городе погибают хвойные деревья . Специалисты называли возможной причиной усыхания хвойных пород резкую смену температуры воздуха. Экспертиза выявила поражение хвойных пород комплексом грибов Alternaria, однако экологи считают, что ослабление деревьев вызвали солнечный ожог либо уплотнение почвы и нехватка питательных элементов.

Сейчас в Алматы насчитывается около двух миллионов зеленых насаждений, менее одного дерева на каждого жителя. В управлении зеленой экономики пообещали на месте засохших деревьев высадить новые. Но и это не даёт гарантий, что новые саженцы тоже не погибнут.





Еще одной причиной увядания деревьев, помимо отсутствия полива, сильной жары и засухи, пользователи Казнета отмечают чрезмерно короткую стрижку деревьев. По мнению горожан, "некогда зеленый и цветущий город превращается в пустыню".





Ранее депутат мажилиса Андрей Линник рассказал, что, согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира . По словам депутата, за последние 40 лет количество зеленых насаждений на одного человека уменьшилась вдвое. На сегодняшний день, по мнению экологов, более чем из 2 млн деревьев, почти 25% находятся в больном и ослабленном состоянии.





Усугубляет положение и то, что с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки , которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.





На фоне экологических проблем в городе растет число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе.





Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с ним транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства