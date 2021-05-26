В Алматы погибает большая часть хвойных насаждений

АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Большая часть хвойных насаждений в Алматы умирает, деньги на восстановление елей выделили в первый раз. Об этом сообщила руководитель управления зелёной экономики Алматы Наталья Ливинская на заседании общественного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматинцы обратили внимание на засыхающие ели, в частности, по улице Жарокова в северном направлении, выше улицы Утепова, а также по улице Жибек Жолы.

Специалисты называли возможной причиной усыхания хвойных пород резкую смену температуры воздуха. Экспертиза выявила поражение хвойных пород комплексом грибов Alternaria, однако экологи считают, что ослабление деревьев вызвали солнечный ожог либо уплотнение почвы и нехватка питательных элементов, сообщает портал Informburo.kz

Мы перешли на биообработку. Мы продолжили её в этом году. В первый раз нам выделили средства на лечения деревьев в городе, потому что накопившиеся проблемы, которые были, выстрелили в этом году. Большая часть еловых насаждений умирает. И мы пролечить их пролечили, но сейчас смотрим на то, как они оклемаются, получится ли у них дальше расти, если нет, то, к сожалению, мы будем вынуждены их дальше снести, посадив новые взамен", - цитирует издание главу управления.

По её словам, сейчас управление ищет варианты, каким образом можно выстроить систему работы по зелёным насаждениям. По мнению Натальи Ливинской, за зелёными насаждениями должны следить как минимум несколько операторов, представленные профессионалами в своей сфере.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства