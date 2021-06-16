В Алматы засыхают высаженные в ноябре деревья

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В Алматы засыхают молодые деревья, которые высадили в ноябре прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прошлой осенью на улицах мегаполиса высадили 65 тыс. саженцев. За полгода погибли уже более половины из них. Местные жители говорят о том, что растения никто не поливает, сообщает "Хабар 24"

В первое время после посадки за растениями необходим тщательный уход. Особенно это важно в условиях нынешней жары.

В управлении зелёной экономики утверждают, что деревья поливают по графику - раз в неделю.

В течение года, в осенний период у нас также будет производиться восстановление данных саженцев согласно компенсационным обязательствам. Если же данные деревья посадить летом, то они умрут. То есть приживаемость будет минимальной, потому что вегетационный период уже начался у зелёных насаждений", - прокомментировал главный специалист управления зелёной экономики Нуркен Акмырза.

Сейчас в Алматы насчитывается около двух миллионов зеленых насаждений, менее одного дерева на каждого жителя. В управлении зеленой экономики пообещали на месте засохших деревьев высадить новые. Но и это не даёт гарантий, что новые саженцы тоже не погибнут.

Отметим, что проблема низкой приживаемости саженцев поднимается уже много лет активистами в ряде городов Казахстана. Причина - отсутствие ухода за деревьями.

Сегодня на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил о том, что по поручению главы государства в РК начались работы по высадке более 2 млрд деревьев в лесном фонде. По состоянию на 25 мая из запланированных 129,7 млн посажено 81,5 млн деревьев на площади 21,6 тыс. гектаров.

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