В Алматы из-за жары погибают саженцы

Facebook/Ольга Рюмина

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В сети появились фото засыхающих от жары молодых деревьев, высаженных по проспекту Гагарина в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В группе "Дежурный по городу" в Facebook пользователи поделились фото засыхающих саженцев в Алматы.

Вся улица Гагарина, начиная от Толе-би высыхает! Высаженные акиматом год назад деревья никто не поливает - от слова вообще!!!! Что происходит? Мало того, последнее время начали выпиливать именно из свежепосаженных акиматом! Это что, так хотят быстро достигнуть количества, указанного президентом? Чем больше деревьев умрёт и выделят, на их место новые садить... зачем поливать? Процесс умирания города быстрее проходит, и люди больше болеть будут, дыша пылью", - написала горожанка Оксана Рюмина.

В свою очередь, акимат Алмалинского района города выложили видео полива деревьев в указанном месте в ночное время.

Дополнительно сообщаем, что полив осуществляется ежедневно", - отметили в ведомстве.

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