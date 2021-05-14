АЛМАТЫ. 13 МАЯ - Акимат Алматы не давал разрешения на снос деревьев возле Научного центра акушерства и гинекологии: будет проведена проверка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ряде СМИ появилась информация о вырубке зеленых насаждений на участке, расположенном возле Научного центра акушерства и гинекологии в Алматы. По данному факту сообщаем, что заявления на разрешение на снос деревьев в управление зеленой экономики Алматы не поступало, соответственно, разрешение не выдавалось", - говорится в сообщении акимата Алматы.

В ведомстве отметили, что по типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов разрешение на вырубку должны подавать все, кроме ИЖС, ЛПХ, - на них правила не распространяются.

По данным Управления городского планирования и урбанистики, целевое назначение участка: строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Данный объект принадлежит юридическому лицу на праве частной собственности. В рамках оказания государственных услуг выдало собственнику предпроектную документацию (архитектурно-планировочное задание и согласованный эскизный проект) на проектирование МЖК с объектами обслуживания населения", - проинформировали в акимате.

Также добавили, что для проведения проверки материалы дела будут переданы в департамент полиции Алматы для установления виновных лиц и их привлечения к ответственности согласно действующему административному или уголовному законодательству в зависимости от масштаба нанесенного ущерба.





Ранее сообщалось, что в Алматы назревает очередной скандал, связанный с уничтожением целого лесопарка , расположенного рядом с Научным центром акушерства и гинекологии.





Это не первый скандальный случай незаконной вырубки деревьев в мегаполисе. Напомним, одним из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak . Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд.





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