Жители микрорайона Самал-3 пожаловались, что застройщик перекрыл им проход

Фото: Tengrinews.kz

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Жители Медеуского района Алматы рассказали, что строители жилого комплекса перекрыли им единственный проход к улице Мендикулова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам местных жителей, строители перекрыли единственный выход со стороны улицы Мендикулова, установив новый забор, и это несмотря на поручение акима Алматы Бакытжана Сагинтаева о закрытии въезда на строительную площадку, пишет Tengrinews.kz

Ранее жители дома по проспекту Назарбаева, 246-а пожаловались, что парковую зону на пересечении улиц Мендикулова и Кажымукана оградили высоким забором и горожане в буквальном смысле попали в "блокаду". Через год ситуация не изменилась и даже стала хуже. Теперь владелец участка решил расширить ширину забора, перекрыв и без того узкий проход на улицу Мендикулова, пишет издание.

Теперь, выйдя из подъезда, мы должны выбраться из нашего лабиринта, обойти настроенные вокруг точечные застройки. Нервы у людей на пределе, давят эти каменные джунгли вокруг, это отношение застройщика, для которого даже решение акима ничего не значит. Мы всего лишь хотим, чтобы нам оставили этот маленький зеленый уголок и возможность свободно перемещаться", - заявила одна из жительниц дома.

Отмечается, что жители требовали у застройщика предоставить документы, подтверждающие принадлежность перекрываемого участка, но им в этом отказали.

В свою очередь, в управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что в связи с жалобой жителей на место выехали представители акимата.

Ограждение установлено в границах земельного участка, находящегося в частной собственности. Факт захвата земель общего пользования не подтвержден", - заявили в ведомстве.

Осенью 2020 года аким Алматы поручил не давать разрешения на строительство ЖК в Самале-3 без одобрения жителей. Однако застройщик решил оспорить это в суде и добился победы. Позднее акимат города решил направить апелляционную жалобу в Верховный суд.

Ранее застройщик заявил, что земля для будущего ЖК была приобретена в прошлом году и на этом месте никогда не было сквера, о чем говорят местные жители. По его словам, еще в 2003 году на этот участок было выдано целевое назначение "для строительства многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра".

В ответ жители микрорайона Самал-3 вновь подняли проблему строительства здесь элитного жилого комплекса. Попросили акима Бакытжана Сагинтаева лично приехать на место будущего ЖК и вмешаться в ситуацию.





Отметим, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Хаотичная застройка города ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. В Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении.





В начале августа в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома . С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.





Также агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений . При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.





В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства