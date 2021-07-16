Управление урбанистики Алматы направит жалобу в Верховный суд для приостановления строительства ЖК в микрорайоне Самал-3

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - Управление городского планирования и урбанистики Алматы направит жалобу в Верховный суд для приостановления строительства ЖК в микрорайоне Самал-3, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" подготовило проект кассационной жалобы для подачи в Верховный суд Республики Казахстан в соответствии с требованиями Гражданско-процессуального кодекса РК (ГПК). Срок подачи кассационной жалобы согласно ГПК составляет шесть месяцев, однако управление городского планирования и урбанистики направит кассационную жалобу в Верховный суд РК в течение трех рабочих дней", - сообщили Tengrinews.kz в акимате.

Напомним, осенью 2020 года после жалоб жителей Медеуского района на уплотняющую застройку на территории единственного в микрорайоне сквера аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил приостановить строительство жилого комплекса. 5 января УГПИУ отозвало ранее выданные предпроектные документы на проектирование МЖК. Застройщик обратился в суд. 2 апреля специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал действие государственного органа (УГПИУ) об отзыве документов недействительным и отменил его. Застройщик возобновил строительные работы жилого комплекса по адресу: проспект Назарбаева, 246а. Местные жители начали вновь жаловаться, напомнив, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев приказал остановить строительство до тех пор, пока жители не одобрят его.

Отметим, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Хаотичная застройка города ведет не только к осложнению экологических проблем, но и перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

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