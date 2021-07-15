Стройка в микрорайоне Самал-3 в Алматы возобновилась вопреки запрету акима

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АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Осенью 2020 года после жалоб жителей Медеуского района на уплотняющую застройку аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил приостановить строительство жилого комплекса, однако на объекте вновь восстановились работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Медеуского района прислали видео с работающим экскаватором на территории единственного в микрорайоне сквера в редакцию Tengrinews.kz . Горожане считают, что застройщик все еще не получил разрешения на строительство.

Мы считаем, что указ президента о запрете строительства в скверах и дворах не выполнятся. Не выполняется и указ акима Алматы о том, чтобы строительство не велось без одобрения жителей. Мы все еще против", - протестуют местные жители.

По их словам, "застройщик через специализированный межрайонный экономический суд Алматы добился отмены отзыва документов акиматом города". Горожане, в свою очередь, с помощью юристов решили сами подать апелляционную жалобу на решение суда.

В Управлении городского планирования и урбанистики акимата Алматы заявили, что участок по адресу: проспект Назарбаева, 246а находится в частной собственности.

Целевое назначение у данного участка для строительства многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра. 5 января управление отозвало ранее выданные предпроектные документы на проектирование МЖК. Застройщик обратился в суд. 2 апреля специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал действие государственного органа (УГПИУ) об отзыве документов недействительным и отменил его", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотнительную застройку города . Хаотичная застройка города ведет не только к осложнению экологических проблем, но и перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

В Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 9 июля в мегаполисе произошло массовое отключение электроэнергии, а 2 июня отключение было в центре города.

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