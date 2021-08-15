Строительство ЖК в Самале-3: по поручению акима закрыт въезд на строительную площадку объекта

Фото: пресс-служба акима Алматы

АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - В Управлении градостроительного контроля города Алматы сообщили о том, что по поручению акима Бакытжана Сагинтаева закрыт въезд на строительную площадку объекта, расположенного в микрорайоне Самал-3, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, жители микрорайона Самал-3 не раз поднимают проблему строительства элитного жилого комплекса в парковой зоне. Они несколько раз организовывали встречу с чиновниками, чтобы попытаться остановить стройку. Затем горожане попросили акима Бакытжана Сагинтаева лично приехать на место будущего ЖК и вмешаться в ситуацию.

По поручению акима города Алматы по улице Мендыкулова устанавливается знак о запрете проезда грузоподъемных машин, также поручено закрыть въезд на строительную площадку объекта "МЖК с подземным паркингом, нежилыми помещениями для обслуживания населения", расположенного по адресу: микрорайон Самал-3, участки 37/2, 37/3. В настоящее время Управлением градостроительного контроля города Алматы заезд на объект и выезд с него по вышеуказанному адресу закрыт бетонными блоками", - сообщили Tengrinews.kz в управлении ГАСК.

Спустя месяц местные жители попросили присвоить скверу имя Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. А в начале этого года застройщик хотел завезти на участок экскаватор для некоторых работ. Однако местные жители не допустили этого: одна женщина грозилась поджечь себя.

Отметим, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Хаотичная застройка города ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. В Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении

В начале августа в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома . С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.

В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы"

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