Строительство ЖК в Самале-3: по поручению акима закрыт въезд на строительную площадку объекта

Фото: пресс-служба акима Алматы
АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - В Управлении градостроительного контроля города Алматы сообщили о том, что по поручению акима Бакытжана Сагинтаева закрыт въезд на строительную площадку объекта, расположенного в микрорайоне Самал-3, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, жители микрорайона Самал-3 не раз поднимают проблему строительства элитного жилого комплекса в парковой зоне. Они несколько раз организовывали встречу с чиновниками, чтобы попытаться остановить стройку. Затем горожане попросили акима Бакытжана Сагинтаева лично приехать на место будущего ЖК и вмешаться в ситуацию.
По поручению акима города Алматы по улице Мендыкулова устанавливается знак о запрете проезда грузоподъемных машин, также поручено закрыть въезд на строительную площадку объекта "МЖК с подземным паркингом, нежилыми помещениями для обслуживания населения", расположенного по адресу: микрорайон Самал-3, участки 37/2, 37/3. В настоящее время Управлением градостроительного контроля города Алматы заезд на объект и выезд с него по вышеуказанному адресу закрыт бетонными блоками", - сообщили Tengrinews.kz в управлении ГАСК.
Как сообщалось ранее, осенью прошлого года алматинцы пожаловались, что в единственной в микрорайоне Самал-3 парковой зоне хотят построить жилой комплекс. Позже аким города Бакытжан Сагинтаев поручил не давать разрешения на строительство без одобрения жителей.
Спустя месяц местные жители попросили присвоить скверу имя Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. А в начале этого года застройщик хотел завезти на участок экскаватор для некоторых работ. Однако местные жители не допустили этого: одна женщина грозилась поджечь себя.
Отметим, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Хаотичная застройка города ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. В Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении.
В начале августа в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.
Также агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского, старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.
В ноябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал уплотнительную застройку в Алматы и дал четкое указание прекратить ее.
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