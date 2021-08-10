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В Алматы вновь перебои с электричеством

09.08.2021 10315
В Алматы вновь перебои с электричеством
Фото: lenskrayon.ru
АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы сегодня вновь наблюдаются перебои с энергоснабжением. В этот раз без света остались жители микрорайона Нур Алатау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители Алматы этим летом страдают от постоянных перебоев с электричеством. Сообщения об отключениях поступают в редакцию из разных районов города едва ли не ежедневно. 
 
Двумя неделями ранее из-за аварии на подстанции "Ерменсай" были отключены сразу три района - Ауэзовский, Алатауский и Жетысуский. Буквально на следующий день об отключениях сообщили жители микрорайона Орбита. 
 
В Нур Алатау перебои с электричеством за последние недели происходили многократно.
 
Ранее в "Алатау жарык компаниясы" в ответ на жалобы алматинцев на массовое отключение электричества, заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг. 
 
Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Отметим, что бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев ранее призвал остановить "строительную мафию"
 

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