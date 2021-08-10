В Алматы вновь перебои с электричеством

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АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы сегодня вновь наблюдаются перебои с энергоснабжением. В этот раз без света остались жители микрорайона Нур Алатау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Алматы этим летом страдают от постоянных перебоев с электричеством. Сообщения об отключениях поступают в редакцию из разных районов города едва ли не ежедневно.

Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Отметим, что бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев ранее призвал остановить "строительную мафию"

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