В Алматы вновь перебои с электричеством

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Жители Алматы этим летом страдают от постоянных перебоев с электричеством. Сообщения об отключениях поступают в редакцию из разных районов города едва ли не ежедневно.
Двумя неделями ранее из-за аварии на подстанции "Ерменсай" были отключены сразу три района - Ауэзовский, Алатауский и Жетысуский. Буквально на следующий день об отключениях сообщили жители микрорайона Орбита.
В Нур Алатау перебои с электричеством за последние недели происходили многократно.
Ранее в "Алатау жарык компаниясы" в ответ на жалобы алматинцев на массовое отключение электричества, заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг.
Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Отметим, что бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев ранее призвал остановить "строительную мафию".
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