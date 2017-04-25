Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 апреля 2017
  • 24
  • :
  • 25
Все области
17º Ясно
днем 32º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

Ответственным секретарем МОН Казахстана назначен Арын Орсариев25.04.2017
Образование  20:51
Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Ответственным секретарем Министерства образования и науки Казахстана назначен Арын Орсариев, сообщила пресс-служба президента РК.

По информации пресс-службы, распоряжением главы государства Орсариев Арын Амангельдиевич назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Ранее Орсариев работал ректором Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова.
Просмотров: 1822
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   образование
25.04.2017   20:51
Ответственным секретарем МОН Казахстана назначен Арын Орсариев
24.04.2017   17:11
В Караганде для проведения фестиваля робототехники создан уникальный полигон RoboLand (ВИДЕО)
21.04.2017   13:05
В Казахстане создан Международный научно-образовательный центр атомной промышленности
10.04.2017   14:04
Фото: www.kostanay.gov.kz
Электронная система направлений запущена во всех государственных детских садах Астаны
01.04.2017   17:19
17 школ Северного Казахстана перейдут на трехъязычие
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика