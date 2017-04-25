Ответственным секретарем МОН Казахстана назначен Арын Орсариев

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Ответственным секретарем Министерства образования и науки Казахстана назначен Арын Орсариев, сообщила пресс-служба президента РК.
По информации пресс-службы, распоряжением главы государства Орсариев Арын Амангельдиевич назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Ранее Орсариев работал ректором Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова.
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