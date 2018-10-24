Первый Форум молодых педагогов прошел в Акмолинской области

Кокшетау. 24 октября. Kazakhstan Today - Первый форум молодых педагогов Акмолинской области "Педагогический дебют" собрал около 100 участников: учителей естественно-математического цикла общеобразовательных школ и педагогов спецдисциплин организаций технического и профессионального образования со стажем педагогической работы до пяти лет, а также методистов организаций образования, передает Kazakhstan Today.

В своем Послании народу Казахстана глава государства объявил 2019 год Годом молодежи, а также поручил принять закон "О статусе учителя". Молодые акмолинцы, выбравшие своей профессией сферу образования, поддерживают данные инициативы Елбасы и готовы применить все навыки и умения для работы в новом формате, сообщает Регинальная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Молодым учителям области показали мастер-классы опытные педагоги - победители Республиканского конкурса "Уздік педагог-2018" Дана Искакова и Наталья Семкина, победитель областного конкурса "Лучший учитель казахского языка и литературы" Дамир Сураганов, обладатель диплома ІІІ степени VI республиканского конкурса учителей физики, математики, информатики Баян Мухиденова.

В рамках форума проведен дистанционный конкурс, на котором молодые педагоги представили портфолио и видеоматериалы о своей профессиональной деятельности. По итогам дистанционного конкурса победителям вручены дипломы I, II, III степени, денежные сертификаты, сертификаты-номинации "Іскер педагог", "Онерлі педагог", "Жанашыл педагог".

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