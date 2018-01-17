Почти 200 тыс. учителей повысят квалификацию в рамках перехода на латиницу

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Почти 200 тыс. учителей повысят квалификацию в рамках перехода на латиницу17.01.2018
Образование  14:16

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Почти 200 тыс. учителей пройдут курсы повышения квалификации в рамках перевода казахского языка на латинскую графику, передает Kazakhstan Today.

На сайте Электронного правительства опубликован проект Плана мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

В частности, план мероприятий включает организацию курсов повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику. Предполагается, что курсы в течение 2019-2025 годов пройдут 192 331 учителей. На это предусмотрено финансирование в объеме 10 896,2 млн тенге.

Ответственными за организацию курсов назначены Минобразования и науки, АО НЦПК "Орлеу", акиматы Астаны, Алматы и областей.

Кроме того, на экспертизу учебников, УМК на латинской графике в 2019-2025 годы планируется выделить 39,9 млн тенге. А на переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам "Казахский язык и литература" для школ с неказахским языком обучения и организация закупа местными исполнительными органами в тот же период будет выделено 202 670,9 млн тенге.
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Фото: astana.gov.kz
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