Как получить средства из ЕНПФ для оплаты образования - Миннауки разработало правила

Выплаты можно использовать в том числе для оплаты образования в зарубежных вузах

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и образования РК подготовило - Министерство науки и образования РК подготовило проект правил использования средств из Накопительного пенсионного фонда для оплаты образования.





Утвердить прилагаемые правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования", - говорится в приказе ведомства, размещенном на портале "Открытые НПА".





В документе говорится, что получатель целевых накоплений должен самостоятельно получать из ЕНПФ информацию о доступной сумме целевых накоплений, в том числе через интернет-ресурс фонда. Для этого ему необходимо авторизоваться с помощью ЭЦП и открыть свой личный кабинет, после чего заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования с указанием номера специального счета, доступной суммы и цели использования.





Использование целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования допускается на цели:





оплаты образовательных услуг организации образования, включая зарубежную организацию образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);

пополнения образовательного накопительного вклада, внесение в виде страховой премии (страхового взноса) по договору образовательного накопительного страхования;

частичного или полного погашения задолженности по образовательному кредиту.





Для получения выплат необходимо заключить:





договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений и организацией образования, включая зарубежную организацию образования;

либо договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником;

либо договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений.





Наличие у получателя целевых накоплений технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования не является основанием для отказа в получении и использовании целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования.





Сведения о зарегистрированном у уполномоченного оператора заявления на выплату поступают в ЕНПФ в течение 2 (двух) рабочих дней.





Далее ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного уведомления от уполномоченного оператора переводит сумму целевых накоплений уполномоченному оператору, который зачисляет ее на специальный счет получателя целевых накоплений, открытый уполномоченным оператором.





Получатель целевых накоплений выбирает цели, определенные пунктом 5 настоящих правил, и прикрепляет документы, подтверждающие целевое использование выплат целевых накоплений, предусмотренные пунктом 11.





Документами, подтверждающими целевое использование выплат целевых накоплений из ЕНПФ являются:





договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений и организацией образования (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор составлен на иностранном языке);

документ на оплату образовательных услуг или договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником, зарегистрированный в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе в соответствии с законом о ГОНС;

либо договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений, зарегистрированный в едином реестре договоров образовательного накопительного страхования в соответствии с законом о ГОНС.





После того как документы представлены, уполномоченный оператор обязан перечислить выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов по их целевому назначению.





Перечисление выплаты целевых накоплений для оплаты образования осуществляется безналичным способом.





Если получатель не предоставил необходимые документы, выплаты, находящиеся у уполномоченного оператора, должны быть возвращены в ЕНПФ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поступления на специальный счет.





При недостаточности целевых накоплений из ЕНПФ для оплаты образования используются собственные средства получателя целевых накоплений.





Уполномоченные операторы предоставляют в ЕНПФ на ежемесячной основе сведения о принятых и одобренных заявлениях на выплаты, а также информацию о целевом использовании выплат целевых накоплений", - подчеркивается в документе.





Банки-участники и страховые организации-участники тоже обязаны ежемесячно отправлять в ЕНПФ и оператору в сфере государственной образовательной накопительной системы информацию о целевом использовании выплат.





Ранее вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков рассказал , на что дети по достижении совершеннолетия смогут потратить средства, накопленные в Национальном фонде.



