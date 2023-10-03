02.10.2023, 14:46 30691

Как будет работать накопительная система "Келешек" и заменит ли она образовательные госгранты, рассказали в правительстве

Вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей
Как будет работать накопительная система "Келешек" и заменит ли она образовательные госгранты, рассказали в правительстве
Фото: Depositphotos
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году. Это он отметил в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы и послания главы государства.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что на фоне высокого роста рождаемости систему образования в будущем ждет значительное увеличение нагрузки. Так, на сегодняшний день государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится до порядка 15%. При этом министерство с 2020 года ежегодно увеличивает количество грантов в среднем на 10%.

В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.

Предусматриваются также дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в особенности изменения коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, предусматриваются инструменты защиты от девальвации.

Параллельно с этим будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд - детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе.

Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

Министр подчеркнул, что в рамках создания системы предусматриваются цифровизация всех процессов накопления, обеспечение полной прозрачности и интеграция соответствующего модуля в приложения банков второго уровня.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей.

Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе "Келешек" с учетом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным", - сказал Алихан Смаилов.


Как отметил глава Правительства, от уровня образования населения напрямую зависят благосостояние и конкурентоспособность страны. По данным Всемирного банка, рост экономики только на 16% обусловлен физическим капиталом, на 20% - природным капиталом, остальные 64% связаны с человеческим и социальным капиталом.

Он указал, что государство и ранее оказывало всемерную поддержку молодежи в получении высшего образования. Так, за последние 6 лет практически в 2 раза увеличилось количество грантов для обучения в университетах.

В текущем году выделено свыше 73 тысяч грантов (бакалавриат), тогда как в 2017 году их было чуть более 38 тысяч. Кроме того, за три года в два раза выросли расходы на одного обучающегося - с 420 тысяч тенге в 2019 году до почти миллиона тенге в 2023 году", - отметил Алихан Смаилов.


Вместе с тем, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. При этом увеличение количества грантов не позволит обеспечить широкий охват высшим образованием.

"Келешек" должен помочь решить эти вопросы. Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счет консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности", - сказал Алихан Смаилов.


Премьер-Министр подчеркнул, что систему "Келешек" необходимо внедрить уже в следующем году. В этой связи требуется обеспечить широкое обсуждение предлагаемых мер и досконально проработать механизм действия системы.

Он должен быть простым и понятным не только для министерства, но и для населения и всех участников", - заключил он.


Напомним, в ходе выступления с посланием народу Казахстана, президент Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.

Программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд - детям", позволят им получить качественное образование", - сказал президент.

 
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Теги:ОбразованиеНакопленияКелешек

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02.10.2023, 21:03 29911

Кадровые перестановки произошли в акимате Атырауской области

Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов
Атырау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя аппарата акима области назначен член президентского кадрового резерва Нурлыбек Женисбекулы, сообщает "АЖ".

Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов и пожелал ему удачи в работе.

Нурлыбек Женисбекулы в разные годы занимал должности пресс-секретаря, советника акимов Шымкента и Южно-Казахстанской области, заместителя директора департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК; замруководителя аппарата акима Нур-Султана.

С февраля 2022 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
 
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Теги:АкиматКадрыперестановки
02.10.2023, 20:21 31416

В ЕАЭС вступили в силу изменения в техрегламент на нефть

Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" вступили в силу с 30 сентября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения. Уточнены также отдельные положения технического регламента, связанные с формой паспорта, для единообразного применения его требований. Кроме того, изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту.

В целях обеспечения перехода на унифицированную форму паспорта, оформленные на партии нефти до даты вступления в силу этого решения, то есть не по единой форме, действительны до 1 ноября 2023 года.

Изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории Союза, в том числе в части оформления документации.

Напомним, на совете Евразийской экономической комиссии были утверждены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".
 
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Теги:ЕАЭСНефтьтехрегламент
02.10.2023, 19:57 34196

Глава государства подписал закон "Об общественном контроле"

Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "Об общественном контроле", сообщает пресс-служба Акорды.

Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля.

Президент также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
02.10.2023, 19:52 35016

В Казахстане пройдет энергетический форум стран ШОС

Главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября.

3-4 октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в ходе брифинга.


По его словам, главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона.

Напомним, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год.
 
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Теги:ЭнергетикаШОСФорум
02.10.2023, 19:21 36006

Президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур
Президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
Фото: Акорда
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

В заключение президентом был дан ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы.

В Министерстве финансов РК рассказали, как идет работа по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
 
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Теги:ТокаевАктивыВозврат
02.10.2023, 18:25 38161

На острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023"  

Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы
На острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023"
Фото: МО РК
Баку. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Азербайджане на острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

План совместного учения "Хазри-2023" включает проведение брифинга, двусторонней встречи командующих военно-морскими силами, тренировок морского спецназа и морской пехоты, боевого слаживания кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения", - проинформировали в ведомстве.


Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну.

Фото: МО РК

Подчеркивается, что мероприятия направлены на совершенствование навыков планирования и реализации совместных операций, повышение способности подразделений действовать эффективно и согласованно.

Ранее под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023".
 
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Теги:УченияРКАзербайджан
02.10.2023, 18:01 39361

МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане  

По словам Айбека Смадирова, список этот рабочий
МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров подтвердил наличие реестра иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане.

Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем (...) Число тоже не могу назвать (...) Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - заявил Айбек Смадияров.


В ходе брифинга представители СМИ также попросили прокомментировать высказывания популярного российского врача-эндокринолога о том, что "из-за тех, кто раскачивает лодку, Казахстан и Россия вступят в войну".


Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией, нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедские, и мы работаем как дружественные стратегические государства", - добавил официальный представитель МИД.


Ранее казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
 
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Теги:МИДиностранецРеестр
02.10.2023, 17:43 40551

Токаев и Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана

Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам
Токаев и Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ветеран труда Елеусин Сагиндиков, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны, сообщает Акорда.

Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.

Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в нынешнем послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", в частности по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.

Ранее председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны.
 
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Теги:ТокаеввстречаАстана

 

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