Как будет работать накопительная система "Келешек" и заменит ли она образовательные госгранты, рассказали в правительстве

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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году. Это он отметил в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы и послания главы государства.





Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что на фоне высокого роста рождаемости систему образования в будущем ждет значительное увеличение нагрузки. Так, на сегодняшний день государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится до порядка 15%. При этом министерство с 2020 года ежегодно увеличивает количество грантов в среднем на 10%.





В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.





Предусматриваются также дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в особенности изменения коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, предусматриваются инструменты защиты от девальвации.





Параллельно с этим будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд - детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе.





Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.





Министр подчеркнул, что в рамках создания системы предусматриваются цифровизация всех процессов накопления, обеспечение полной прозрачности и интеграция соответствующего модуля в приложения банков второго уровня.





Премьер-министр подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей.





Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе "Келешек" с учетом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным", - сказал Алихан Смаилов.





Как отметил глава Правительства, от уровня образования населения напрямую зависят благосостояние и конкурентоспособность страны. По данным Всемирного банка, рост экономики только на 16% обусловлен физическим капиталом, на 20% - природным капиталом, остальные 64% связаны с человеческим и социальным капиталом.





Он указал, что государство и ранее оказывало всемерную поддержку молодежи в получении высшего образования. Так, за последние 6 лет практически в 2 раза увеличилось количество грантов для обучения в университетах.





В текущем году выделено свыше 73 тысяч грантов (бакалавриат), тогда как в 2017 году их было чуть более 38 тысяч. Кроме того, за три года в два раза выросли расходы на одного обучающегося - с 420 тысяч тенге в 2019 году до почти миллиона тенге в 2023 году", - отметил Алихан Смаилов.





Вместе с тем, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. При этом увеличение количества грантов не позволит обеспечить широкий охват высшим образованием.





"Келешек" должен помочь решить эти вопросы. Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счет консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-Министр подчеркнул, что систему "Келешек" необходимо внедрить уже в следующем году. В этой связи требуется обеспечить широкое обсуждение предлагаемых мер и досконально проработать механизм действия системы.





Он должен быть простым и понятным не только для министерства, но и для населения и всех участников", - заключил он.





Напомним, в ходе выступления с посланием народу Казахстана, президент Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.



