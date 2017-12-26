Президент Казахстана рассказал о новой программе для учителей

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Президент Казахстана рассказал о новой программе для учителей26.12.2017
Образование  01:39

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о новой программе для учителей, передает Kazakhstan Today.

"Сейчас рассматривается вопрос, чтобы деньги шли за каждым учащимся и перевести школы на новые программы. Какие программы? По которым работают интеллектуальные школы. Учителя, которые перейдут на их программу, будут получать на 30% больше. Таковых в начале года будет 36%, дальше - в 2018 и 2019 - будет 50%", - сказал Назарбаев в интервью представителям СМИ.

Кроме того, по его словам, нужно ввести категории для учителей. "Высшей категории учитель - к нему ходить будут студенты... Мы же по больницам так сделали, чтобы человек мог идти туда, где он хочет лечиться, а деньги государство за ним будет посылать. И эти клиники начинают зарабатывать деньги, платить хорошие деньги врачам. Точно так же мы сделаем с учителями", - сообщил глава государства.

При этом он подчеркнул, что при таком рыночном подходе государство также будет повышать зарплату учителям. "Это не говорит о том, что мы не должны повышать заработную плату. С государственной стороны помощь будет оказываться", - заверил президент Казахстана.
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