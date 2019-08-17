Президент: увеличение образовательных грантов может стать миной замедленного действия

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Увеличение образовательных грантов при низком качестве образования в вузах может стать миной замедленного действия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в ходе августовской конференции, передает Kazakhstan Today.

Необходимо обеспечить высокое качество образования в вузах. Без этого увеличение образовательных грантов из блага может превратиться в мину замедленного действия. В погоне за обеспечением доступности высшего образования нельзя допустить его девальвации", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Одним из препятствий на пути к качеству образования глава государства назвал игнорирование реальных потребностей учителей. Также Токаев затронул вопрос исполнения учителями непрофильных обязанностей.

"Местные акиматы зачастую злоупотребляют своими полномочиями, задействуя преподавателей в административных целях, разного рода мероприятиях, не имеющих никакого отношения к системе образования", - сказал президент.

Он также раскритиковал итоги прошедшей аттестации учителей. "В 2018 году в результате так называемой "сертификации" 35% педагогов не смогли преодолеть пороговый уровень. Правильная идея была реализована крайне бюрократично и однобоко. Такого рода квазиреформы приводят к снижению престижа профессии учителя", - заключил глава государства.

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