Родители школьников выступили против СОРов и СОЧей

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Спор между родителями казахстанских школьников и Министерством образования и науки вышел на новый уровень. Чиновники утверждают, что отсутствие ежедневных оценок - это защита детской психики. Родители в ответ создали петицию против новшеств, где оценки ставят только за многочисленные контрольные по каждой пройденной теме, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что суммативное оценивание за раздел и суммативное оценивание за четверть (СОР и СОЧ) ввели в начале учебного года, но понять сложности системы и неготовность всех участников процесса к новшествам смогли только на первом итоговом рубеже. Больше всего родителей возмущает невозможность узнать в течение учебной четверти оценки ребенка, потому что их просто не ставят.

Мы не знаем, по какой теме ребенок отстает. Допустим, раньше, если по русскому языку отставали, там нам говорили: вот ребенок здесь отстает. И мы старались дома сами подтянуть этот предмет. Я не вижу, чтобы ребенок занимался дома, делал домашние уроки. Почему? Потому что домой ничего не задавали", - говорит мама школьников Рахила Сейтмагамбетова.

Некоторые педагоги, напротив, считают, что, когда ребенку не грозит плохая оценка даже за невыученный урок, он не будет переживать, что, соответственно, хорошо скажется на его психике.

Теперь ребенок, когда отвечает домашнее задание или работает на уроке, у него нет такой травмирующей ситуации, что это неправильно, что мне поставят 2. Эта система позволяет ребенка поощрить", - считает учитель истории Нуржамал Сыздыкова.

Такое мнение разделяют не все.

Хочу сказать, что это очень жестокий, бесполезный, злой эксперимент . Почему? Если честно сказать, у детей нет интереса, у них нет стимула, нет, по большому счету, заинтересованности в каждом уроке. Они только ждут СОЧ, чтобы заработать оценку. Потому что у них дома спросят: "Что ты получил?" Оценка всегда была методом морального стимулирования детей", - заявляла ранее в интервью учитель истории Алия Ахетова.

Это интервью широко обсуждалось в соцсетях, а мнение педагога получило широкую поддержку. Дошло до того, что родители создали электронную петицию против новой системы оценок. За 2 дня ее подписали более 15 тысяч человек. Однако накануне этот сайт вдруг перестал работать. Впрочем, в Министерстве уже заявили, что эта петиция для них не имеет никакого значения.

Мы сегодня не знаем, что это за петиция, родители ли это или какая-то категория родителей. Не в нашей компетенции определять это. Но мы работаем как со школами, так и с учителями, с родителями ведем разъяснительную работу", - заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Об эффективности разъяснительной работы пока говорить не приходится. Родители возмущены, дети растеряны, а педагогам уже в который раз приходится менять свои подходы к обучению. В этой ситуации психологи советуют сместить фокус внимания с оценок на качество знаний, тем более что в МОН уже заявили, что систему будут совершенствовать, но больших изменений ждать не стоит

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