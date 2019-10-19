Президент поручил МОН проанализировать критическое интервью учителя из Кокшетау (ВИДЕО)

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Президент РК поручил Министерству образования и науки проанализировать критическое интервью учителя из Кокшетау об обновленном содержании образования , распространяемое в YouTube. Об этом сообщил глава МОН Асхат Аймагамбетов передает Kazakhstan Today.

Ролик с участием учителя истории Ахетовой А. К. в последние дни начал быстро распространяться. Проблемы, поднятые в ходе данного ролика, вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества, люди начали бурно обсуждать ролик", - написал Аймагамбетов в Facebook .

Он отметил, что "каждый учитель и родитель имеет право на выражение своего мнения" и заявил, что задача ведомства - "услышать эти предложения и замечания".





В связи с этим главой государства дано поручение изучить все высказанные предложения для дальнейшего использования в работе. Завтра с коллегой встретимся и обсудим эти и другие вопросы", - написал министр.

Отметим, что в интервью преподаватель истории из Кокшетау Алия Ахметова раскритиковала внедренную МОН обновленную программу, а также озвучила проблемы, волнующие учителей.

Страх, тревога, стресс, заведомое ожидание отрицательного результата - это те эмоции и чувства, лично у меня, которые я связываю с так называемой "обновленкой", - заявила учитель.

Это очень жестокий, злой, бесполезный эксперимент, потому что у детей нет, во-первых, интереса, у них нет стимула. У детей нет по большому счету заинтересованности в каждом уроке. Они только ждут СОЧ, чтобы там заработать оценку", - считает Алия Ахметова.

Отметим, что критические выступления учителей, не согласных с новыми методами работы, звучат все чаще. Ранее вся страна обсуждала открытое письмо учительницы из Усть-Каменогорска Оксаны Александровой, которая озвучила целый пласт проблем : беззащитность перед агрессией родителей, бесконечные отчеты, несвойственные функции, выполнение которых не оплачивается, низкая зарплата, отсутствие личного времени и многое другое.

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