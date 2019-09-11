Рюкзаки школьников столицы в 2,5 раза тяжелее нормы

фото: park72.ru

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Специалисты замерили вес рюкзаков учеников столичных школ. Выяснилось, что рюкзаки в 2,5 раза тяжелее установленного норматива, передает Kazakhstan Today.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал публикацию, размещенную накануне в СМИ об ученике начальных классов, который упал под тяжестью рюкзака.

Сегодня специалистами департамента в 13 школах (50 классах) города Нур-Султана в рамках мониторинга проведен замер веса рюкзака учащихся. По результатам замеров вес рюкзака 1-3 классов составил от 2 до 4,5 килограмма (вес дополнительных предметов, помимо школьных учебников и тетрадей, составил от 0,5 до 2 килограммов); соответственно, 4-5 классов - 2,5-4,15 килограмма, 6-7 класс - 3,1-5 килограммов, 8-11 класс -3,5-5 килограммов. Согласно нормативам, вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать: для учеников 1-3 классов - 1,5-2,0 килограммов, 4-5 классов - 2,0-2,5 килограмма, 6-7 классов - 3,0-3,5 килограмма, 8-11 (12) классов - 4,0-4,5 килограмма. Проведенный мониторинг показал, что вес рюкзаков учащихся с 1 по 5 классы превышает установленный норматив до 2,5 раза", - сказал Садвакас Байгабулов.

По информации департамента, вес школьного ранца со всем его содержимым должен составлять максимум 10% от общего веса ребёнка, включая и ланч-бокс, и бутылочку с водой, и сменную одежду.

Здоровье школьника должно быть приоритетом для родителей, поэтому излишний вес школьного ранца опасен. Существуют реальные риски для здоровья школьника, связанные со слишком тяжелым ранцем. Так, краткосрочные побочные эффекты включают: боль в спине, шее, плечах, онемение и слабость в руках. Долгосрочные побочные эффекты: головные боли, сутулость и сколиоз, боли в пояснице, развитие аномального роста костей у ребенка", - отметили в ведомстве.

По словам специалистов, соблюдение простых и несложных мер профилактики позволят родителям минимизировать риски возникновения заболеваний у детей вследствие ношения тяжелого рюкзака.

Следует собирать рюкзак в школу каждый вечер, выкладывая ненужные книги и тетради, собирая только необходимое. Приобретайте учебники в мягком переплете, а также легкие папки и пеналы. Два раза в неделю проводите ревизию рюкзака и выбрасывайте весь мусор: сломанные карандаши, неработающие ручки, бумагу и так далее. Приучите школьника снимать рюкзак при каждой возможности, например, когда добирается на общественном транспорте и так далее. Научите ребенка грамотно собирать рюкзак в школу: самые тяжелые учебники внизу, легкие методички, тетрадки и другие учебные принадлежности - сверху", - рекомендуют в ведомстве.

Также отмечается, что вес рюкзака зависит от учебной нагрузки, связи с чем специалистами департамента в рамках проверок будут изучены расписание уроков и равномерность распределения учебной нагрузки в соответствии с гигиеническими нормативами. В случае нарушения будут приняты административные меры в отношении руководства школ.

Это процесс, это цель, к которой мы стремимся, и эту работу мы проводим. Сейчас мы дополнительно просим местные исполнительные органы, в том числе и в бюджете на следующий год, предусмотреть средства на шкафчики для школьников. Это очень важный вопрос", - сказал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства