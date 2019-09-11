Глава МОН прокомментировал вопрос о принуждении школьников мыть полы

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сегодня в кулуарах правительства прокомментировал вопрос тяжелых школьных рюкзаков и принудительного мытья полов школьниками, передает Kazakhstan Today.

По словам Аймагамбетова, вопрос о том, чтобы школьники сами мыли полы в классах, на повестке Министерства образования и науки не стоит. В Казахстане принудительный труд может осуществляться только по решению соответствующих органов, пишет primeminister.kz

В бюджетах школ предусмотрены соответствующие средства и штат на административно-технический персонал. Такие работы разрешаются только по инициативе самих школьников и с разрешения родителей. Школа и семья должны заниматься приобщением к труду, поэтому эта работа проходит и реализуется в школах через разные мероприятия. Это элементарные вещи, которые необходимо с младенческого возраста приобщать и воспитывать в детях. Это важный вопрос и важная проблема", - сказал глава МОН.

Он отметил, что "в целом поднят очень важный вопрос, но это не должно превращаться в кампанейщину".

Здесь должна быть инициатива родителей и детей", - считает министр.

Касательно перевеса школьных рюкзаков, по словам Аймагамбетова, этот вопрос до конца еще не решен, однако сейчас данный процесс активно обсуждается.

Это процесс, это цель, к которой мы стремимся, и эту работу мы проводим. Сейчас мы дополнительно просим местные исполнительные органы, в том числе и в бюджете на следующий год, предусмотреть средства на шкафчики для школьников. Это очень важный вопрос", - сказал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства