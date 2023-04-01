С первого апреля в школах Казахстана стартует прием в первый класс

В текущем году 1-2 апреля выпадает на выходные дни, в связи с этим заявки будут обработаны с 3 апреля

Рассказать друзьям

Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 апреля 2023 года начнется регистрация детей в первый класс и продлится по 1 августа, передает корреспондент агентства.





В государственных организациях среднего образования прием осуществляется онлайн через портал электронного правительства. При этом присутствие заявителя в школе не требуется. Для удобства родителей документы можно также подать в традиционном бумажном формате. Портал электронного правительства egov.kz по приему заявок и зачислению детей в 1-й класс будет доступен с 1 апреля.





Согласно правилам оказания услуги прием заявлений осуществляется с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. В текущем году 1-2 апреля выпадает на выходные дни, в связи с этим заявки будут обработаны с 3 апреля.





Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. Прием осуществляется с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучастку), независимо от уровня подготовки. Детей также можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.





Для подачи услугополучателем заявки на получение услуги по приему в школу необходима регистрация (временная или постоянная), подтверждающая место проживания (только для законных представителей, детям до 14 лет регистрация не требуется).





В акимате города Алматы представили пошаговую инструкцию по подаче заявления в первый класс:





1.Перед подачей заявки необходимо определить микроучасток, по которому проживает заявитель. Определить к какому микроучастку относится заявитель, можно на портале государственных услуг Управления образования г.Алматы bilimalmaty.kz. На главной странице, в разделе меню "Карта микроучастков", перейти в "Поиск" указав адрес регистрации или проживания и определить организацию образования, к которой относитесь.





2.Необходимо авторизоваться на портале egov.kz через ЭЦП (электронную цифровую подпись) или при помощи sms-пароля. На главной странице выбрать "Образование", далее раздел "Среднее образование". Пройти в раздел "Прием документов и зачисление в организации образования (начальные, основные средние, общие средние, специальные)". Перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Необходимо выбрать тип заявки "Прием документов и зачисление в организацию образования", указать номер телефона, электронную почту. Далее необходимо выбрать, от кого подается заявление. Кликнуть по кнопке "Выбрать ребенка", из появившегося списка выбрать поступающего в школу ребенка.





3.Далее выбираете форму обучения, класс, регион, район, организацию образования, язык обучения. Заполнить заявку и загрузить цифровое фото ребенка размером 3х4 см, электронные копии документов о состоянии здоровья формы № 063/у и № 026/у-3. Общий объем прикладываемых документов не должны превышать 1 Мб.





Подписать заявку можно с помощью ЭЦП, либо при помощи sms-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).









Срок оказания государственной услуги - 1 рабочий день. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.





При подаче заявки в бумажном формате необходимо предоставить в школу следующие документы:





1) заявление родителей или иных законных представителей ребенка;





2) документ, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации, который возвращается услугополучателю);





3) медицинские справки (формы № 065/у и 026/у-3);





4) фотографии ребенка размером 3х4см. в количестве двух штук.





По вопросам приема детей в первые классы школ города Алматы в акимате просят обращаться по телефонам горячей линии:





1. Алатауский район - 8-708-970-50-42





2. Алмалинский район - 8-707-133-06-79, 8-708-862-08-78





3. Ауэзовский район - 8-702-100-07-77, 8-747-412-93-83





4. Бостандыкский район - 8-777-280-66-50, 8-747-105-06-11





5. Жетысуский район - 8-702-673-83-33, 8701-660-65-54





6. Медеуский район - 8-701-783-94-83, 8-775-919-40-00





7. Наурызбайский район - 87782273301, 87021966805





8. Турксибский район - 8-777-827-05-80, 8-701-615-49-78





Всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 30 тысяч детей города.