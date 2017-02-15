Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - С родителей школьников не будут брать деньги за ведение электронных дневников, заверил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
По словам Сагадиева, систему "Kунделік" разработала и предоставила министерству на безвозмездной основе частная казахстанская компания. Заработать она сможет только в том случае, если родители захотят подписаться на дополнительные услуги, например, SMS-уведомления, виртуальные конференции, интернет-магазин, а также на рекламе. При этом посещение, ведение дневника, журнала и выставление оценок останутся бесплатными, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, глава МОН РК отметил, что казахстанские школы не будут заставлять отказываться от ведения бумажных журналов, сообщает "Хабар 24"
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"Все учителя, которые внедрили электронный журнал, имеют право не вести бумажную отчетность. Понятно, что они сейчас боятся, потому что есть у нас большое количество проверяющих органов. Мы работаем с Минфином и прокуратурой по выпуску совместного приказа или разъяснительного письма, где электронный дневник приравнивают к бумажной отчетности. После того как это письмо выйдет, ни один из органов, проверяющих финансовую отчетность школ, не имеет права дополнительно к электронной отчетности запрашивать бумажную", - заверил Сагадиев.
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