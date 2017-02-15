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С родителей школьников не будут брать деньги за ведение электронных дневников14.02.2017
Образование  17:44

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - С родителей школьников не будут брать деньги за ведение электронных дневников, заверил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

По словам Сагадиева, систему "Kунделік" разработала и предоставила министерству на безвозмездной основе частная казахстанская компания. Заработать она сможет только в том случае, если родители захотят подписаться на дополнительные услуги, например, SMS-уведомления, виртуальные конференции, интернет-магазин, а также на рекламе. При этом посещение, ведение дневника, журнала и выставление оценок останутся бесплатными, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, глава МОН РК отметил, что казахстанские школы не будут заставлять отказываться от ведения бумажных журналов, сообщает "Хабар 24".

"Все учителя, которые внедрили электронный журнал, имеют право не вести бумажную отчетность. Понятно, что они сейчас боятся, потому что есть у нас большое количество проверяющих органов. Мы работаем с Минфином и прокуратурой по выпуску совместного приказа или разъяснительного письма, где электронный дневник приравнивают к бумажной отчетности. После того как это письмо выйдет, ни один из органов, проверяющих финансовую отчетность школ, не имеет права дополнительно к электронной отчетности запрашивать бумажную", - заверил Сагадиев.
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