Сагинтаев рассказал о строительстве студенческих общежитий в Алматы

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совещания с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил о ходе строительства студенческих общежитий в городе, передает корреспондент Kazakhstan Today.



Аким напомнил, что строительство ведется в рамках "Пяти социальных инициатив". Реальная потребность составляет порядка 30 тыс. мест. На сегодняшний день работа в данном направлении идет медленно. Введено в эксплуатацию 4 общежития на 1368 мест.



"В городе действует 39 вузов с контингентом 167 тыс. человек, более 100 тыс. являются иногородними студентами. В действующих 95 общежитиях проживают более 30 тыс. студентов", - сказал Б. Сагинтаев.



Он сообщил, что по словам ректоров вузов, строительство сдерживается отсутствием собственных денежных средств для начала строительства и незаинтересованностью инвесторов.



"Считаем целесообразным поручить Министерству образования и науки еще раз изучить данный вопрос", - сказал аким.



Также в ходе совещания Б. Сагинтаев сообщил о сданных в эксплуатацию двух школах на 900 мест, трех детских садах на 560 мест.



По его словам, в начале следующего года будет сдано 5 детских садов на 790 мест и к началу нового учебного года – 3 школы, одна за счет частных инвестиций. Строятся две школы и пять пристроек, одна из них в рамках социальной ответственности бизнеса.



С 2020 года начнется строительство 17 школ. Дополнительно в ближайшие 4 года начнется строительство пристроек к 11 школам, 12 детских садов. Также будет открыто 400 частных детских садов.



"Такое масштабное строительство должно решить задачу создания в ближайшие пять лет 51 тысячи ученических мест и 23 тысяч мест в детских садах. Это снимет имеющийся сейчас дефицит мест в школах и садах, но, по нашим прогнозам, этого будет недостаточно в силу высокого миграционного прироста и рождаемости детей", - отметил аким города.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства