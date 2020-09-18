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Сенатор поднял вопрос нехватки трафика для дистанционного обучения в РК

17.09.2020, 12:51 6400
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутат палаты Мухтар Кул-Мухаммед обратился к премьер-министру страны Аскару Мамину с запросом, касающимся вопросов образования, передает Kazakhstan Today.
 
Депутат отметил, что вынужденный переход на дистанционный формат обучения стал серьезным испытанием для всех участников образовательного процесса. Проблемы с доступом к Интернету, нехваткой компьютеров, недостаточным уровнем компьютерной грамотности населения вкупе с неудовлетворительным уровнем цифровизации в сфере образования, вызывают широкий общественный резонанс. 
 

В последние дни в обществе активно обсуждается вопрос возврата к очной форме обучения. Вместе с тем правительством принято решение не возобновлять традиционное обучение в школах в первой четверти нынешнего учебного года в связи с возможностью ухудшения эпидемиологической ситуации, о чем было сообщено в ходе пресс-конференции 10 сентября. В сложившейся ситуации необходимо максимально совершенствовать организацию дистанционного обучения", - отметил депутат. 

 
Он напомнил, что в трехмесячный период летних каникул перед правительством была поставлена задача качественно подготовиться к предстоящему учебному году. Вместе с тем целый ряд проблем в сфере образования остался нерешенным.
 

Глава государства указал на важность создания единой образовательной онлайн-платформы, содержащей все необходимые функции для организации полноценного учебного процесса. Известно, что на сегодняшний день основными образовательными платформами являются Bilimland.kz, Daryn.online и Kundelik.kz, предпочтительность каждой из которых самостоятельно определяют сами школы. Несмотря на предложенный выбор, все отечественные образовательные платформы имеют общий недостаток, связанный с неудовлетворительной скоростью работы, за что подвергаются критике со стороны родителей и педагогов. Как отмечают пользователи, с тем же объемом интернет-трафика зарубежные онлайн ресурсы и приложения работают значительно быстрее. В первый же день учебы в городе Алматы возник сбой платформы Bilimland в момент подключения к ней более 70 тысяч пользователей", - говорится в запросе.

 
По словам сенатора, вопросы вызывает и запущенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами сотовой связи тариф "Білім". Тариф предоставляет безлимитный доступ только к казахстанским образовательным ресурсам. Кул-Мухаммед отмечает, что дополнительный ежемесячный интернет-трафик в объеме 1 Гб, дающий доступ к зарубежным образовательным ресурсам, явно недостаточен.
 

Сверх данного лимита пользователям приходится переплачивать из собственных средств. Родители учащихся просят увеличить объем трафика в рамках тарифа", - сказал депутат.

 
По его мнению, обеспечение учащихся бесплатным доступом к Интернету в условиях дистанционного обучения является обоснованным ввиду конституционных гарантий граждан на бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. 
 

В данном контексте в качестве альтернативного решения проблемы следует рассмотреть вопрос увеличения дополнительного интернет-трафика при минимальном увеличении стоимости ежемесячной абонентской платы. Отдельного внимания требуют вопросы безопасности процесса дистанционного обучения, включая обеспечение защиты несовершеннолетних в информационном пространстве. Вышеуказанное приложение Zoom критикуют, прежде всего, за утечку видеозаписей и личной контактной информации. Из-за проблем с безопасностью от использования Zoom отказались такие крупные компании, как SpaceX, Apple, Google. Кроме того, серьезную опасность представляет возможность прерывания и подключения к конференциям злоумышленников с целью демонстрации негативного контента. Такие случаи уже имели место в нынешнем учебном году и, безусловно, будут повторяться в будущем. Вышеизложенные факторы требуют незамедлительного создания аналоговых отечественных платформ видеосвязи", - говорится в запросе.

 
Сенатор напомнил, что в июле текущего года МОН РК заверило в скорейшем усовершенствовании действующих образовательных платформ. Однако, по его словам, положительных сдвигов не наблюдается. 
 

9 сентября министр национальной экономики рапортовал о разработке новой образовательной онлайн-платформы. В данной связи правительству целесообразно определить конкретный государственный орган, ответственный за выполнение этой задачи с оглашением его точных сроков", - отметил депутат. 

 
В запросе отмечается, что в обществе все чаще звучат призывы вернуться к традиционному формату обучения, несмотря на сохраняющиеся риски повторного роста заболевания среди населения в осенний период. 
 

В послании народу Казахстана президент подчеркнул важность традиционных форм занятий, общения с учителями и одноклассниками, в связи с чем поручил правительству внести соответствующие предложения для принятия приемлемого решения. Требование общественности обусловлено недостаточной подготовкой к дистанционному формату обучения и обеспокоенностью родителей за будущее детей, развитие их уровня знаний и навыков. В данном контексте следует отметить, что Министерство образования и науки неоднократно заявляло об организации в школах дежурных классов, прием на обучение в которых осуществляется на основании письменного заявления родителей. Этот вариант можно рассматривать в качестве альтернативной и временной меры. Вместе с тем на практике дежурные классы отменены в ряде школ городов Алматы, Актау, Нур-Султана, где администрации школ отказывают в принятии заявлений родителей об обучении детей в дежурных классах. Граждане жалуются на то, что в отдельных случаях педагоги настойчиво отговаривают их направлять детей в дежурные классы. Обеспокоенность родителей вызывает качество преподавания в дежурных классах, так как профильные специалисты-педагоги задействованы для проведения занятий в дистанционном формате. К тому же сам уполномоченный орган признал наличие дефицита педагогических кадров. Организация дежурных классов является, на наш взгляд, весьма важной в особенности для неполных или многодетных семей, где родители затрудняются совмещать работу и контроль за обучением детей одновременно", - сказано в документе.

 
По мнению Кул-Мухаммеда, правительству необходимо обеспечить централизованный контроль за организацией дежурных классов в регионах, так как на сегодняшний день данный процесс имеет неуправляемый характер. 
 

Глава государства также обратил внимание на то, что поддержка преимущественно одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми и призвал к поддержке "обычных" школ. По его мнению, это поможет преодолеть разрыв в сфере образования между учащимися в городах и сельской местности. По оценке экспертов Всемирного банка, дифференцированный доступ и слабая эффективность удаленного обучения приведут через пару лет к тому, что 7 млн учащихся во всем мире бросят школу и вуз. Эксперты прогнозируют, что в результате удаленного обучения в Казахстане увеличится число функционально неграмотных учащихся и в среднесрочной перспективе возрастет численность молодежи, не посещающей школы, что станет препятствием для их перехода к высшему образованию и дальнейшему трудоустройству", - говорится в запросе депутата. 

 
Согласно проведенному партией Nur Otan мониторингу, по состоянию на 20 августа 2020 года, за 10 дней до начала учебного года, у большинства из более чем 3,3 млн учащихся и 24 тыс. педагогов отсутствовало компьютерное оборудование. На заседании правительства 4 августа министр образования и науки сообщил о том, что собственных компьютеров не имеют 18,5 тыс. школьников и 24 тыс. учителей. 
 

Следует отметить, что указанные статистические данные существенно разнятся, не позволяя оценить точное число учащихся, нуждающихся в компьютерной технике. В вышеизложенном контексте наиболее уязвимыми группами являются сельские и малообеспеченные семьи, которые должны быть в зоне особого внимания государства. Представляются важными проведение тщательного анализа и прогнозирование возможного числа вынужденного неучастия в учебном процессе учеников из малообеспеченных и сельских семей, с целью принятия необходимых эффективных мер", - считает сенатор. 

 
Свой запрос он завершил списком вопросов к главе правительства. Премьер-министра попросили представить исчерпывающие ответы на следующие вопросы: 
 
1. В какие сроки будет реализовано поручение главы государства о создании единой образовательной онлайн-платформы? Определены ли координация и взаимодействие каждого из заинтересованных государственных органов (МОН, МЗ, МЦРИАП). Имеются ли технические возможности для ускорения процесса? Потребуются ли дополнительные затраты из бюджета для создания единой образовательной онлайн-платформы? 
 
2. Обеспечены ли конституционные гарантии граждан на бесплатное среднее образование в рамках дистанционного обучения? Планируется ли возмещение/компенсация дополнительных расходов, понесенных в ходе дистанционного обучения? 
 
3. Какие меры принимаются в долгосрочной перспективе по смягчению последствий продолжительного дистанционного обучения и связанного с этим снижения уровня образования? 
 
4. Каковы планы правительства по сокращению разрыва в знаниях и навыках между учащимися из различных социальных групп? 
 

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