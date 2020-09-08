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Школьникам снова показали порно на уроке

07.09.2020, 20:39 4807
Школьникам снова показали порно на уроке
Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Алматы пожаловалась на нецензурную брань и трансляцию порнографических роликов во время онлайн-урока, передает Kazakhstan Today. 
 
Татьяна Голубева сообщила об этом в группе в Facebook "Дежурный по городу".
 

Обращаюсь к Министерству образования, санврачам и руководству города. Мой ребенок учится в 5 классе. Дистанционное обучение. В четверг наши дети в Zoom слушали нецензурную брань и матерные песни. В пятницу в Zoom им транслировали порнографическое видео. Сегодня опять видео с порнографическим содержанием. Мы, родители, в ужасе от того, что это происходит. Это растление малолетних. Кто за это понесет ответственность? Дайте нашим детям ходить в школу и получать образование, которое им гарантирует основной закон - Конституция РК", - написала женщина.

 
Напомним, 4 сентября родители столичных пятиклассников возмутились вмешательством посторонних в онлайн-урок, который проходил на платформе Zoom. Тогда посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвали урок математики. 
 

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