Школьникам снова показали порно на уроке

Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Алматы пожаловалась на нецензурную брань и трансляцию порнографических роликов во время онлайн-урока, передает Kazakhstan Today.

Татьяна Голубева сообщила об этом в группе в Facebook "Дежурный по городу".

Обращаюсь к Министерству образования, санврачам и руководству города. Мой ребенок учится в 5 классе. Дистанционное обучение. В четверг наши дети в Zoom слушали нецензурную брань и матерные песни. В пятницу в Zoom им транслировали порнографическое видео. Сегодня опять видео с порнографическим содержанием. Мы, родители, в ужасе от того, что это происходит. Это растление малолетних. Кто за это понесет ответственность? Дайте нашим детям ходить в школу и получать образование, которое им гарантирует основной закон - Конституция РК", - написала женщина.

Напомним , 4 сентября родители столичных пятиклассников возмутились вмешательством посторонних в онлайн-урок, который проходил на платформе Zoom. Тогда посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвали урок математики.

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