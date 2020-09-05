В Нур-Султане пятиклассникам во время онлайн-урока показали порно

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Родители пятиклассников возмутились вмешательством посторонних в онлайн-урок, который проходил на платформе Zoom, передает Kazakhstan Today.

Второй день урока онлайн, и беспредел происходит в программах Zoom! Почему наши дети сидят на онлайн-уроках и видят голых мужиков в прямом эфире? Пятый класс, у моего ребенка шок, у остальных его одноклассников шок, меня всю трясет! Что это за программа Zoom такая? Вчера так же на уроке дети сидели онлайн, в прямой эфир зашли взрослые мужики: маты, песня, пляска. Вы как собираетесь учить наших детей?" - написала Жанна Нурмагамбетова в Facebook.

Инцидент прокомментировали в управлении образования города.

3 сентября в процесс обучения учащихся 5 класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики. После получения от родителей и учителя сообщения, администрацией школы было проведено онлайн-совещание с детьми и родителями, проведена воспитательная работа с учащимися о соблюдении этики при работе в чатах и платформах", - отметили в управлении.

Также сообщается, что вечером родители провели осмотр сотовых телефонов детей на предмет связи с посторонними лицами, но ничего выявлено не было. Принято решение перевести проведение уроков на платформу Microsoft Teams.

О данном факте ведомство уведомило департамент полиции города.

Ситуацию также прокомментировал вице-министр образования и науки Рустем Бигари.

Zoom - одна из популярных платформ и известна многим. Много вопросов поднимается по безопасности данной системы. Примеры приводят, что могут вломиться и размещать контент. Хочу дать базовые рекомендации, как сделать свою видеоконференцию более безопасной", - написал он на своей странице в Фейсбуке и приложил рекомендации по защите конфиденциальности конференций.

Чтобы обезопасить себя от нежелательных участников видеоконференции (возможно ссылка на конференцию попала не по адресу), следует воспользоваться следующими возможностями обеспечения безопасности:

1) создайте "залы ожидания" для участников (Waiting Room) - тогда никто без вашего одобрения не войдет в комнату;

2) появитесь до начала конференции - это позволит видеть заранее, кто принимает участие;

3) используйте звуковые сигнатуры - даст возможность контролировать появление новых участников, лиц, которые хотят войти;

4) отключите возможность записи каким-либо участником или всеми участниками;

5) обеспечьте защиту конференции паролем;

6) применяйте водяные знаки для совместного использования экрана;

7) временно приостанавливайте совместное использование экрана при открытии нового окна;

8) допускайте к участию конференции только лиц с установленным доменом электронной почты;

9) и самое главное: после того как собрали всех участников конференции, заблокируйте конференцию (Lock Meeting).

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