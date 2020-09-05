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В Нур-Султане пятиклассникам во время онлайн-урока показали порно

04.09.2020, 16:20 7426
В Нур-Султане пятиклассникам во время онлайн-урока показали порно
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Родители пятиклассников возмутились вмешательством посторонних в онлайн-урок, который проходил на платформе Zoom, передает Kazakhstan Today.
 

Второй день урока онлайн, и беспредел происходит в программах Zoom! Почему наши дети сидят на онлайн-уроках и видят голых мужиков в прямом эфире? Пятый класс, у моего ребенка шок, у остальных его одноклассников шок, меня всю трясет! Что это за программа Zoom такая? Вчера так же на уроке дети сидели онлайн, в прямой эфир зашли взрослые мужики: маты, песня, пляска. Вы как собираетесь учить наших детей?" - написала Жанна Нурмагамбетова в Facebook.

 
Инцидент прокомментировали в управлении образования города.
 

3 сентября в процесс обучения учащихся 5 класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики. После получения от родителей и учителя сообщения, администрацией школы было проведено онлайн-совещание с детьми и родителями, проведена воспитательная работа с учащимися о соблюдении этики при работе в чатах и платформах", - отметили в управлении.

 
Также сообщается, что вечером родители провели осмотр сотовых телефонов детей на предмет связи с посторонними лицами, но ничего выявлено не было. Принято решение перевести проведение уроков на платформу Microsoft Teams.
 
О данном факте ведомство уведомило департамент полиции города.
 
Ситуацию также прокомментировал вице-министр образования и науки Рустем Бигари. 
 

Zoom - одна из популярных платформ и известна многим. Много вопросов поднимается по безопасности данной системы. Примеры приводят, что могут вломиться и размещать контент. Хочу дать базовые рекомендации, как сделать свою видеоконференцию более безопасной", - написал он на своей странице в Фейсбуке и приложил рекомендации по защите конфиденциальности конференций.

 
Чтобы обезопасить себя от нежелательных участников видеоконференции (возможно ссылка на конференцию попала не по адресу), следует воспользоваться следующими возможностями обеспечения безопасности:
 
1) создайте "залы ожидания" для участников (Waiting Room) - тогда никто без вашего одобрения не войдет в комнату;
 
2) появитесь до начала конференции - это позволит видеть заранее, кто принимает участие;
 
3) используйте звуковые сигнатуры - даст возможность контролировать появление новых участников, лиц, которые хотят войти;
 
4) отключите возможность записи каким-либо участником или всеми участниками;
 
5) обеспечьте защиту конференции паролем;
 
6) применяйте водяные знаки для совместного использования экрана;
 
7) временно приостанавливайте совместное использование экрана при открытии нового окна;
 
8) допускайте к участию конференции только лиц с установленным доменом электронной почты;
 
9) и самое главное: после того как собрали всех участников конференции, заблокируйте конференцию (Lock Meeting). 
 

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