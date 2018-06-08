Костанай. 8 июня. Kazakhstan Today - Школам Аркалыка запретили интересоваться местом работы родителей учеников. До недавнего времени здесь при приеме и зачислении детей незаконно запрашивали от родителей справки с мест их работы, передает корреспондент агентства.

Как пояснили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, действующие нормы стандарта государственной услуги при зачислении ребенка в школу предусматривают получение от родителя или его законного представителя всего 4 вида документов (заявление, документ, удостоверяющий личность для идентификации, справку о состоянии здоровья, фотографии ребенка 3 на 4 сантиметра в количестве 2 штук), но в Аркалыке этот список был значительно шире.

"Согласно консультациям работников школ, необходимо предоставить справки с мест работы родителей, адресные справки, личные дела детей с других школ, новые папки для личных дел, копию заключения брака родителей, характеристику на ребенка, личное дело с класса предшкольной подготовки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Реакцией департамента стали письма в адрес акима города Аркалыка и руководителя образования акимата области с требованием соблюдения стандарта государственной услуги.

"С работниками школ проведены совещания по неукоснительному соблюдению стандарта государственной услуги. Кроме того, представители семи школ из десяти имеющихся в городе Аркалыке за вышеуказанные факты привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

Просмотров: 1450