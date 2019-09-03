Школы Карагандинской области в этом году приняли рекордное число первоклашек

Караганда. 2 сентября. Kazakhstan Today - Школы Карагандинской области в этом году приняли рекордное количество первоклашек, передает Kazakhstan Today.

В этом году в области за парты сели 25 000 первоклассников - это рекордное количество. Завершают учёбу около 8000 одиннадцатиклассников. Всего в 509 школах региона обучаются 139 тысяч детей и подростков", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Глава региона Ерлан Кошанов 1 сентября побывал в сельской школе в посёлке Осакаровка. Он поздравил с началом нового учебного года учащихся и педагогов Опорной школы (ресурсного центра) в посёлке, а в их лице всех школьников и учителей области.

Ваша задача - хорошо учиться, а государство сделает всё, чтобы ваше детство было беззаботным и счастливым. На сегодня создаются для этого все условия. Для тех, кто хочет учиться дальше, выделяются образовательные гранты. Для тех, кто хочет трудиться, создаются рабочие места. В этом году по области создано 33 тыс. вакансий, из них 900 - в Осакаровском районе", - сказал Ерлан Кошанов на торжественной линейке.

Глава региона пожелал школьникам и учителям интересной и плодотворной работы, достижения поставленных целей.

Аким области также подчеркнул, что сфере образования уделяется большое внимание. В этом году в регионе было отремонтировано 186 организаций образования. За счёт бюджета стопроцентно обеспечены учебниками по программе обновлённого содержания образования учащиеся 4, 9 и 10-х классов.

В этом году распахнули двери две новые школы - в Караганде и Темиртау. В настоящее время в регионе строятся ещё три новые школы: в Караганде, Жезказгане и селе Бетбулак Улытауского района, а также детский сад и две организации дополнительного образования.

В День знаний во всех школах прошел классный час на тему "Саналы урпак - жаркын болашак". Учителя побеседуют со школьниками о гражданской позиции и патриотизме. Запланированы презентация волонтёрских добрых дел, встречи с успешными земляками, интеллектуальные диспуты о выборе профессии и другие познавательно-воспитательные мероприятия.

По информации пресс-службы, после торжественной линейки Ерлан Кошанов посмотрел, как организована работа в Опорной школе. Здесь обучаются 689 человек, трудятся 87 учителей. Обучение ведётся на казахском и русском языках.

Предметные кабинеты оборудованы по новой модификации. Актовый и спортивный залы оснащены всем необходимым. Имеются также предшкольные классы.

В акимате отметили, что по использованию цифровых образовательных ресурсов осакаровская школа вошла в первую десятку учебных заведений страны. В этом году за счёт областного бюджета для школы купили Stem smart panel - 3D-панель, позволяющую создавать трёхмерные модели механических конструкций, внутренних органов, зданий и другого.

Всего в Карагандинской области работают 19 опорных школ (ресурсных центров).

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