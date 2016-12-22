Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Учителя не было в классе в момент гибели школьника в Астане, сообщила сегодня на пресс-конференции в СЦК вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает корреспондент агентства.

"Идет отдельное служебное расследование. Учитель, если он был, то в момент инцидента выходил из класса", - сообщила вице-министр.

Она также отметила, что пока не установлено, была ли драка между школьниками, когда погиб ребенок. "Большинство детей говорит, что не было, некоторые дети говорят, что была", - сказала Суханбердиева.

Она также подчеркнула, что говорить о причине гибели ребенка пока рано, так как идет следствие и проводится экспертиза. "В начале января будет готова экспертиза, которую сейчас проводят криминалисты. Я знаю, что там большая группа, причем приглашены специалисты из Алматы и Астаны. Большая комиссия работает, чтобы изучить, почему трагически оборвалась жизнь этого ребенка. Пока не готова экспертиза, говорить о чем-либо не имеет смысла", - подчеркнула вице-министр.

Напомним, в столичной школе №59 скончался 14-летний ученик, сообщили в пресс-службе ДВД Астаны. По данным полиции, тело подростка было обнаружено в классе 30 ноября, около 13.00, без видимых признаков насильственной смерти.

В школе заявили, что Темирулан внезапно потерял сознание. Прибывшие медики скорой помощи не смогли помочь. В управлении здравоохранения сообщили, что причиной гибели подростка могла стать сердечная недостаточность. Однако позже родственники погибшего школьника заявили, что Темирулан мог погибнуть от удара, полученного во время драки с одноклассниками.

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