Учителя школ смогут сами выбирать учебники для преподавания

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
Мы считаем, что очень важно обеспечить возможность самим педагогам выбирать учебники, которые, на их взгляд, являются наиболее эффективными", - сказал глава МОН.
Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане применяются единые учебники для гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, без учета их профиля. Новая норма позволит делать заказы учебников с учетом потребностей школ и педагогов.
Новшество не будет распространяться на учебники по истории Казахстана и всемирной истории, которые останутся едиными для всех школ, уточнил министр.
Ранее сообщалось, что новый учебный год начнется в Казахстане в традиционном формате. С учетом эпидситуации, школьные линейки будут организованы только для первоклассников.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства