Учителя школ смогут сами выбирать учебники для преподавания

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Министерство образования и науки разрабатывает норму, которая позволит учителям самим выбирать, по каким учебникам им преподавать. Об этом сегодня на ежегодной августовской конференции сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы считаем, что очень важно обеспечить возможность самим педагогам выбирать учебники, которые, на их взгляд, являются наиболее эффективными", - сказал глава МОН.

Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане применяются единые учебники для гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, без учета их профиля. Новая норма позволит делать заказы учебников с учетом потребностей школ и педагогов.

Новшество не будет распространяться на учебники по истории Казахстана и всемирной истории, которые останутся едиными для всех школ, уточнил министр.

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