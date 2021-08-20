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Учителя школ смогут сами выбирать учебники для преподавания

19.08.2021 8857
Учителя школ смогут сами выбирать учебники для преподавания
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Министерство образования и науки разрабатывает норму, которая позволит учителям самим выбирать, по каким учебникам им преподавать. Об этом сегодня на ежегодной августовской конференции сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы считаем, что очень важно обеспечить возможность самим педагогам выбирать учебники, которые, на их взгляд, являются наиболее эффективными", - сказал глава МОН. 

 
Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане применяются единые учебники для гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, без учета их профиля. Новая норма позволит делать заказы учебников с учетом потребностей школ и педагогов. 
 
Новшество не будет распространяться на учебники по истории Казахстана и всемирной истории, которые останутся едиными для всех школ, уточнил министр.
 
Ранее сообщалось, что новый учебный год начнется в Казахстане в традиционном формате. С учетом эпидситуации, школьные линейки будут организованы только для первоклассников.
 

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