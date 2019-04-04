В 20 колледжах Алматы внедрят систему "Digital college"

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий состоялась презентация новой автоматизированной системы "Digital college", передает Kazakhstan Today.

Система "Digital college" предназначена для оптимизации учебного процесса и позволит практически полностью исключить бумажный документооборот в среднем учебном заведении, а также оптимизировать бизнес-процессы в системе профессионального образования.

В частности, такие важные элементы учебного процесса, как журнал учета знаний, зачетные книжки студентов, дневник с расписаниями и сведениями об успеваемости, посещаемости студентов, планами работ, ведутся в электронном виде. Это позволило упростить работу преподавателей, студентов, а родителям предоставило возможность осуществлять онлайн-контроль за успеваемостью детей", - прокомментировали в управлении общественного развития Алматы.

В частности, подраздел с электронным расписанием показывает перспективный план работ учащихся на семестр, с указанием дисциплин, преподавателя, группы. В случае изменений, предусмотрено направление уведомлений в электронном виде.

Проверка успеваемости возможна через подраздел "Тесты". В нем размещены не просто текущие тесты по проверке успеваемости в разрезе учебных дисциплин, родители могут видеть картину по просроченным, непройденным тестам, результаты текущего и пройденного тестирования. Все эти итоги формируются в блоке "Успеваемость", который, в последующем, позволит вывести итоговую отметку об успеваемости каждого учащегося. Объективность оценки также будет доступна родителям, которые, в случае несогласия с отметкой учащегося, могут обратиться к преподавателям.

По словам руководителя управления образования Алматы Гульнар Ходжабергеновой, новшество позволит наладить качественную обратную связь с родителями, поскольку каждый из них будет регулярно знать о том, чем занимается ребенок, какие у него имеются достижения.

Внедрение системы в скором времени ожидается в 20 колледжах города, что позволит обеспечить открытость и прозрачность образовательного процесса, исключить жалобы со стороны учащейся молодежи и родителей, снизит коррупционные риски в системе образования", - отметил руководитель департамента государственной службы Д. Таумурат.

Участники презентации отметили приоритетность работы проектного офиса "Алматы-Адалдык аланы", призванного искоренить бытовую коррупцию в наиболее востребованных направлениях жизнедеятельности населения. Одной из задач проектного офиса является искоренение бытовой коррупции в образовании. Первые шаги уже сделаны, работа в данном направлении продолжается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства