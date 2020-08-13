В Акмолинской области 96,2% учеников имеют доступ к Интернету

По словам руководителя региона, практически в половине школ имеется скорость в 8 мегабит в секунду, рекомендуемая Министерством образования, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
Нами совместно с АО "Казахтелеком" проводится работа по увеличению количества школ, и в скорости показатель установленного норматива будет еще в 35 общеобразовательных учреждениях", - отметил Маржикпаев. Для дистанционного обучения будет использоваться образовательная платформа Bilimland и информационная система Kundelik, доступ к которым имеют все школы региона.
Вопрос личного доступа самих учащихся к Интернету в регионе практически решен, 96,2% имеют возможность работы в сети", - заявил аким.
Оставшейся части учащихся в пользование будут предоставлены флеш-карты с мобильным Интернетом Beeline, Tele-2, Activ и др. Для этого приобретаются флеш-карты от операторов сотовой связи с тарифом "Білім".
Дети в школах отдаленных сельских населенных пунктов с благополучным эпидемиологическим фоном будут обучаться в штатном режиме с соблюдением строгих санитарных мер. Это 7% от общего количества школьников", - резюмировал Ермек Маржикпаев.
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