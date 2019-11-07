В Акмолинской области образование - в фокусе особого внимания

Кокшетау. 6 ноября. Kazakhstan Today - В регионе в сфере образования планомерно ведется работа по всем направлениям, передает Kazakhstan Today.

Первой ступенью формирования качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни является дошкольное образование. В Акмолинской области этому вопросу уделяется должное внимание.

Только с начала текущего года в области было открыто 18 дошкольных организаций, что позволило создать около 1,5 тыс. мест. Для снижения количества нуждающихся детей в дошкольном обучении в этом году создано 1475 новых мест в дошкольных организациях образования, что позволило достичь охват детей в возрасте от 3 до 6 лет до 100%.

В текущем году введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в городе Кокшетау, продолжается строительство детского сада на 140 мест в селе Тонкерис Шортандинского района.

Современные реалии жизни бросают новые вызовы развитию сферы образования, и сегодня школа динамично меняет свой облик. В области с 2015 года за счет средств республиканского и местного бюджетов построено и введено в эксплуатацию 13 школ на 4540 мест и 3 дополнительных учебных корпуса к школам на 1184 мест.

Кроме того, в области с 2015 года за счет средств республиканского и местного бюджетов проведен капитальный ремонт 92 объектов образования.

В настоящее время в сфере образования области реализуется 30 проектов государственно-частного партнерства. Из них в системе дошкольного образования 13 проектов, среднего образования - 17.

Решаются проблемы перегруженности общеобразовательных школ. К началу учебного года введена в эксплуатацию школа на 800 мест в городе Щучинске Бурабайского района, ведется строительство 3 школ в пристоличных селах Коянды, Косшы и Кажымукан и 3 дополнительных учебных корпуса к школам города Кокшетау. Наряду с развитием инфраструктуры образования проводится работа по цифровизации обучающего процесса. С 2016 года приобретено 1715 комплектов нового мультимедийного оборудования. Во всех школах функционируют бесплатные IT-классы для детей.

В эпоху развивающейся быстрыми темпами урбанизации становится все труднее заинтересовать молодое поколение в реализации своего потенциала именно на селе. Благодаря государственной поддержке, в области уже стало хорошей традицией, когда молодые педагоги с полученным багажом знаний направляются в школы. Так, в этом году в школы региона прибыло 485 молодых специалистов, из них в сельскую местность 321 педагог.

За годы реализации проекта "С дипломом в село" с 2009 года в сфере образования более трех тысяч специалистов получили подъемные пособия и свыше 1500 специалистов получили кредиты на приобретение или строительство жилья.

К слову, сами педагоги являются активными участниками республиканских конкурсов. За период проведения ежегодного Республиканского конкурса "Лучший педагог", с 2012 года, 13 учителей нашей области стали обладателями звания "Лучший педагог". В республиканском конкурсе "Лучший ресурсный центр" казахская средняя школа №3 Шортандинского района заняла первое место среди участников из 10 областей.

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